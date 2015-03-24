俄媒：哈萨克斯坦提出俄罗斯天然气出口中国第二种线路方案

哈通社阿斯塔纳3月24日电，据俄新社报道，阿斯塔纳向莫斯科提出了俄罗斯向中国出口天然气线路的另一个方案。

目前，俄中两国正计划将俄罗斯-中国天然气管道直接通过阿尔泰山脉输入中国。在2014年夏季召开的阿斯塔纳会议上，提出该线路通过哈萨克斯坦境内，包括阿斯塔纳市，然后从哈中边境霍尔果斯或阿拉山口口岸通过的建议。 据俄《生意人报》报道，哈-俄天然气工业公司的天然气出口到中国，可以利用哈萨克斯坦现有的基础设施。目前公司计划通过布哈拉-乌拉尔天然气管道为哈南部各州供气。然后与输送土库曼斯坦至中国的中亚-中国天然气主管道相连的别伊捏乌-博佐伊-奇姆肯特天然气管道进行输送。 "我们当然有兴趣使天然气通过这个方向输送至中国，"哈国家石油天然气公司董事长沙瓦特•孟巴耶夫说。 该报道指出，根据利用布哈拉-乌拉尔天然气管道的相关协议，管道的建成将有可能使哈萨克斯坦减少从乌兹别克斯坦进口天然气。 "理论上，别伊捏乌-博佐伊-奇姆肯特天然气管道建成之后，如果资源充足，哈萨克斯坦南部将可以获得该管道输送的天然气。"（编译：流沙）