安吉丽娜•朱莉接受卵巢切除手术

哈通社阿斯塔纳3月25日电，据BBC消息，美国影星安吉丽娜•朱莉（Angelina Jolie）接受了卵巢和输卵管摘除手术，以预防罹患癌症。

两周前朱莉接受检查，之后决定接受卵巢和输卵管切除手术，手术在上周进行。 两年前，朱莉已经接受过双乳切除手术，以预防罹患乳腺癌。 朱莉的母亲死于癌症，医生说她体内基因让她罹患卵巢癌的几率为50%，乳腺癌几率高达87%。 罹癌恐惧 朱莉在美国《纽约时报》上撰文表示，"这不是轻松的决定，但人们能控制并迎头对抗任何健康问题。" 在题为《安吉丽娜•朱莉•皮特》一文中，朱莉说，验血结果显示"有多处发炎症状"，有可能是癌症初期警讯。 "我历经了成千上万名女性历经的恐惧，我告诉自己要保持冷静，要坚强，并告诉自己我没有理由相信不会亲眼看到自己子女长大成人和成家生子。" "我打电话给我的丈夫（好莱坞巨星布拉德•皮特），他当时正在法国，但几个小时以后就搭飞机回来。" "人生此刻最美的就是你突然顿悟了，你明白你人生的目的和对你重要的事物，一切都清楚分明而且非常平和。" 后续检验确定朱莉没有肿瘤，但朱莉和医生商谈过后决定接受切除卵巢和输卵管的手术。 手术影响 朱莉的母亲，外婆和阿姨都是死于癌症。 "早在大约10年前我的医生就已经告诉我应该要接受预防性手术。" "我的母亲49岁时被诊断患有卵巢癌，而我现在已经39岁了。" 在谈到手术情况的时候，朱莉说，"这不如双乳切除手术那么复杂，但其影响更严重。" "我现在已经被迫进入更年期，虽然我有服用替代激素，但我已经停经了。" "我不能再有更多孩子，我身体也会出现变化，但我对自己将面对的未来感觉很自在，这并非因为我很坚强，因为这是人生的一部分，没什么好害怕的。"