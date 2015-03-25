德失事客机一个黑匣子寻获 搜救行动将持续一周

哈通社阿斯塔纳3月25日电，据中新网25日报道，德国之翼航空运营的一架空客客机在法国阿尔卑斯山区坠毁，机上150人全部遇难。最新消息显示，失事客机黑匣子已找到，法国巴斯洛内特附近大片区域发现了散落在地的飞机残骸，此外，救援行动将在当地时间25日黎明时分恢复。

寻获一黑匣子 法国内政部称，在坠机现场找到一个黑匣子，将立即进行检查。此处位于尼斯以北约100公里(65英里)。 据悉，由于地形、积雪以及暴风雪即将到来这些因素，搜索辨认遗体将需要几天时间。 此外，美国政府表示，飞机失事不像是恐怖袭击导致。汉莎航空称，正将此次坠机作为一起事故处理，并补充道，其他任何说法都只是猜测。 正核实具体人数 据统计，机上人员国籍可能包括德国、西班牙、哥伦比亚、澳大利亚、比利时及丹麦籍，日本及英国称疑似也有该国公民乘坐客机，目前正核实。 截至目前消息，机上可能包括67名德国公民、45名西班牙姓氏的乘客、两名哥伦比亚公民、两名澳大利亚公民，至少一名比利时公民及至少一名丹麦公民。 日本称正核实是否有两名日本乘客，英国称疑似也有该国公民乘坐客机，目前正核实。此外，韩国政府也通过驻外外交机构等渠道确认德国失事客机尚无韩国公民伤亡报告。 将采DNA样本协辨遗体 据报道，目前，西班牙官员正采集家属的基因样本，以协助辨识罹难者遗体。 当家属听闻客机失事后，数十名家属抵达客机起飞的巴塞罗那普拉特机场，有人不断哭泣。 警方发言人说，西班牙官员正采集家属的基因样本，以协助辨识罹难者遗体。 搜救行动将持续一周 据报道，空客A320客机24日坠毁当天，入夜后，搜索工作暂停。地区警方救援单位官员表示，夜里事故现场会有10名警察守卫。搜索行动将于凌晨恢复，预料持续一周。 据报道，由于坠机地点地势险恶陡峭，难以接近，法国当局在入夜后取消搜索行动。地区警方救援单位另一官员告诉电视台，情况使搜寻变得十分困难。 报道称，入夜后，直升机停止在坠机地点上空盘旋。有警官说，搜索行动将于25日黎明时恢复，这项行动预料持续一周。