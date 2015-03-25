中国：丝绸之路经济带可与欧亚经济一体化对接

哈通社阿斯塔纳3月25日电，据中国商务部网站25日消息，24日，中国商务部部长高虎城在北京与应邀来访的欧亚经济委员会贸易委员斯列普涅夫举行会谈。这是欧亚经济联盟2015年1月正式启动运行以来，中方与欧亚经济委员会举行的首次部长级会晤。

高虎城表示，欧亚经济联盟顺应区域经济一体化发展进程，是一个正在形成的统一大市场。中国与联盟各成员国政治上互信，经济上合作紧密，是联盟主要的经贸合作伙伴。2014年双方贸易额超过1200亿美元，中国已成为联盟第二大贸易伙伴。2013年9月，习近平主席访问哈萨克斯坦期间，提出"丝绸之路经济带"倡议，得到联盟各成员国的积极响应。"丝绸之路经济带"完全可以与欧亚经济一体化进程有效对接，充分做好制度安排，同时为双边合作增添新动力。

斯列普涅夫表示，中国是第一个与欧亚经济联盟建立合作关系的主要经济体，联盟及各成员国对与中国发展全面经贸合作关系具有高度共识，愿与中方启动对话机制。"丝绸之路经济带"建设对贸易投资便利化、推动区域经济合作提速增效具有重要意义，符合各方的利益。欧亚经济委员会愿与中方进一步加强在欧亚经济一体化与"丝绸之路经济带"框架下的交流合作，发掘更多合作机会，共同提升在区域经济合作和多边贸易体制内的影响。 会谈中，双方还就深化中国与欧亚经济联盟合作达成共识，并就加强区域经济一体化和多边贸易体制框架下的合作交换意见。

（原标题：高虎城部长与欧亚经济委员会贸易委员斯列普涅夫举行会谈)