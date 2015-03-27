汉莎：失事航班副驾驶患抑郁症混过审查

哈通社阿斯塔纳3月27日电 据中国日报网援引澳大利亚媒体27日报道，德国之翼母公司汉莎航空公司的一名女发言人表示，失事航班的副驾驶自2013年9月开始上岗，截至目前有18个月（630个小时）的飞行经验。更令人感到意外的是，本身患抑郁症不适合飞行的副驾驶竟通过了有关审查。

失事航班的副驾驶是28岁的德国人安德烈亚斯•卢比茨。法国调查人员26日表示，飞机坠毁前，卢比茨一个人在操纵飞机，涉嫌故意降低飞行高度，导致飞机撞山。调查结果还显示，乘客在坠机前几秒意识到了即将发生的一切并发出尖叫。

这发言人还介绍说，卢比茨在位于德国北部不来梅市的汉莎飞行培新中心接受了培训。而汉莎公司此前称，另一位飞行员有超过10年的飞行经验，执飞空客A320长达6000个小时。

一名熟悉调查情况的消息人士透露，失事航班的"驾驶舱语音记录器"（"黑匣子"之一）的信息显示，驾驶舱内的一个座位被推回，舱门打开又关闭了。然后黑匣子里传出敲门声，直到飞机坠毁前都没有对话。这名消息人士还说，黑匣子里还能听到飞机接近地面前发出的警报。

警方从卢比茨公寓的电脑里发现，卢比茨是一名健身迷，患有抑郁症和疲劳综合征。但是令人难以置信的是，他通过了所有的心理评估，被认为适合飞行。汉莎公司承认，卢比茨混过了相关审查，本不应该上岗执飞。