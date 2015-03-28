德翼坠机引出新规：飞机驾驶舱内必须始终有两名机组人员

哈通社阿斯塔纳3月28日电 据路透社报道，多家航空公司周四迅速推出一项新规，要求飞机驾驶舱始终必须有两名机组人员在场。法国检察官稍早表示，德翼航空A320客机上的副驾驶将自己单独锁在驾驶舱内，故意操纵飞机坠毁。

美国已有此项规定，但许多其他国家没有，仅规定驾驶舱内只要有一名飞行员，另外的飞行员即可离开驾驶舱，例如去洗手间。

法国检察官怀疑这正是周二德翼空客A320上的情景，并称副驾驶Andreas Lubitz将机长锁在控制室外，故意操控飞机坠毁，致使机上的150人全部遇难。

挪威穿梭航空公司、英国易捷航空、加拿大航空公司和柏林航空公司等均在检察官发布上述说法几小时后表示，已经推出一项新规：驾驶舱必须时刻保有两名机组人员。

加拿大表示将要求所有加拿大的航空公司立刻实施该规定。

而瑞安航空等之前已有此项规定的航空公司也迅速发布声明以打消客户的疑虑。

德翼航空的母公司汉莎航空是并未宣布新规的航空公司之一、汉莎航空的执行长斯波尔表示没有改变的必要。

"我认为没有改变我们流程的必要性，"斯波尔向记者表示。"这是个案。但我们将会同来自汉莎及政府方面的专家商讨此事。"

斯波尔的言论在推特上招致批评，一些人要求汉莎航空实施新规。