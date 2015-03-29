澳大利亚宣布作为意向创始国成员申请加入亚投行

哈通社阿斯塔纳3月29日电 据中新网援引外媒29日报道，澳大利总理阿博特3月29日宣布，澳大利亚将作为意向创始国成员申请加入亚洲基础设施投资银行(AIIB)。

阿博特表示，过去几个月来，亚投行在架构设计、管理和开放透明度方面取得了良好进展。 澳财长霍基表示，澳大利亚加入一个地区性多国银行，有助促进亚洲急需的基础设施建设发展。 霍基说，澳大利亚的邻国已有30多个国家申请加入亚投行，澳大利亚也应当申请加入。

他在澳大利亚当地电视台节目中表示，"澳大利亚申请加入一个为本地区邻国提供数以百亿贷款的多边银行，是正确的举动"。 霍基表示，亚投行将在未来促进地区基础设施建设方面发挥重要作用，而这也将"对澳大利亚有所帮助"。 亚投行的意向创始成员国申请截止日期是3月31日。在截止日期前提出申请，澳大利亚可以作为创始国加入亚投行，并参与该银行的筹建磋商。 阿博特声明说，通过加强与其它国际金融机构的合作，包括世界银行和亚洲开发银行，新成立的亚投行在满足未来基础设施建设需求，以及促进本地区经济发展放慢发挥重要作用。 3月28日，俄罗斯第一副主席伊戈尔•舒瓦洛夫在博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式上宣布了总统普京的决定，俄罗斯正式宣布将申请加入亚洲基础设施投资银行。 此外，荷兰、巴西和格鲁吉亚28日正式宣布申请作为意向创始成员国加入亚投行，并已向中方提出了书面确认函。