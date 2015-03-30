伊朗核谈判：进入最后关键时刻

哈通社阿斯塔纳3月30日电 据BBC报道，有关伊朗核问题的谈判今天（30日）在瑞士复会，各方希望在明天的最后期限前取得突破。

六个国家的外长正就核设施问题与伊朗代表进行紧张谈判，以期打破18个月的僵局，在3月31日的最后期限前达成某种协议。 目前正在谈判的重点，是对伊朗的核生产能力加以限制，以确保伊朗在至少一年内不能生产出足以制造核武的原料。 伊朗则希望以协议换取撤销国际制裁。 伊朗坚称它的核项目是用于和平用途，并否认其正在制造核武器。 "不妥协" 今天在瑞士洛桑复会的谈判被称作"P5+1"伊朗核问题六方会谈，它由联合国安理会五个常任理事国加上德国组成。 美国国务卿以及德、法两国外长均取消了各自原先的行程计划，与中、俄、英三国外长一道为协议达成作最后努力。 伊朗外交部长穆罕默德•扎里夫和欧盟外交政策负责人摩格里尼也出席了谈判。 谈判各方希望在明天午夜前达成一个初步的政治框架，为在6月30日前达成一个全面的协议提供一个基础。 英国外交事务大臣菲利普•哈蒙德说："我们来这里是因为我们相信协议能够达成，达成协议将符合每一个人的利益，但协议必须确保伊朗不会拥有核武器。" "这一点不能有任何商榷余地"，他说。 代表中国出席谈判的外交部长王毅呼吁各方发挥积极作用，为谈判成功作贡献。 "有希望" "当前谈判中面临的焦点问题相互关联，需要各方展现灵活，一揽子解决，"新华社引述王毅的话说，"各方要作出政治决断，使谈判尽早取得突破。" 自上周四一直在与美国国务卿克里进行会晤的伊朗外长扎里夫说，他相信，"能够取得足够的进展解决问题，开始落实到协议文字"。 伊朗核设施问题的僵局持续了将近12年，最后阶段仍有两个问题有待突破：一是对伊朗的制裁将如何撤销；二是在协议的后面几年将会出现什么 情况，包括伊朗发展核研究的能力等。 伊朗和六国代表都表示他们希望达成协议，创造历史。