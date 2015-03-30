奥巴马夫人穿花裙子有错吗？

上周，米歇尔•奥巴马(Michelle Obama)到达日本，开始为期五天的亚洲之行，推广"让女孩学习"(Let Girls Learn)教育计划。我承认：看到她到日本的第一波照片时，我惊呆了。

不是因为我觉得这个计划不好，我觉得它好极了。我有两个女儿，在让女孩通过学习获得力量方面，我认为做得越多越好。 也不是因为我认为第一夫人不应该加强与日本和柬埔寨的合作。我认为她的访问值得称赞。 是因为她的裙子：高田贤三(Kenzo)的柠檬黄收腰宽摆印花连衣裙。乍看上去，这条裙子传达出浓重的20世纪50年代女性气质。她选择这样一条没有力量的裙子去传递关于获取权力的信息，尽管当时我正在度假，只是随便看看新闻而已，这张图片还是让我惊呆了。 更有甚者，在高田贤三连衣裙之后，她又穿了鲜艳的橙红色奥图扎拉(Altuzarra)上衣和半身裙，上面印着盛开鲜花的图案；之后是德赖斯•范诺顿(Dries Van Noten)的艺术化叶子图案印花外衣，里面是条纹T恤和黑裤子；之后是卡罗琳娜•海莱娜(Carolina Herrera)康乃馨印花连衣裙；之后是更为鲜艳的爱丽丝&奥利维亚(Alice & Olivia)几何图案套裙；她登机回国前的最后一个造型是罗克桑达•伊林契奇(Roksanda Ilincic)V领丝质宽摆色块连衣裙。 不管你多不愿理会服装款式给人留下的刻板印象，无庸争辩，她这些造型就算在蜥蜴的头脑中也会唤起条件反射般的反应。它们让人想起性别角色严格鲜明的年代，女人的活动空间就在家里，她们的人生计划中不一定包括高等教育。 我是一个女人，同时也花很多时间思考女性着装所传达的身份信息，我觉得奥巴马夫人的服装与环境的不协调非常刺眼--即便第一夫人以偏爱印花和连衣裙闻名，即便是在那些热爱色彩和自然的国家。 她难道不应该穿着肩部笔挺的西服去讨论如何达成目标吗？或者穿上《向前一步》(Lean In)的作者，谢莉尔•桑德伯格(Sheryl Sandberg)常穿的红色紧身连衣裙？既然我们都理解时装中的那些陈规，那么那些衣服难道不是更合适吗？ 这时，我开始想，也许还有其他原因。我指的不是"她只是穿她想穿的衣服"这样的废话。 毕竟，在这五天的亚洲访问中，几乎每张照片都配以"奥巴马夫人的‘让女孩学习'之行"之类的图注，所以人们难免会讨论第一夫人的着装与她的议题之间的联系。尤其是，她是首位访问柬埔寨的在任美国第一夫人；这些服装没有其他贯彻始终的主题；它们之间没有其他联系。 例如，它们并非都出自女设计师之手。要知道，她的亚洲之行意在倡导女性成就，提倡接受教育能让女人得到更多东西，所以人们难免会有这样的期望。 它们并非都出自美国设计师之手，这是奥巴马夫人之前的美国第一夫人的传统做法，她们把推广美国本地品牌视为己任。 它们也并非都出自亚洲设计师之手。政治家们想与访问国交好时，偶尔会采取这种服装外交策略。它们也不是奥巴马夫人之前穿过的衣服。这些宽摆裙、腰带、小巧精致的上衣大都是，呃，都是少女风格。 强烈的少女风格。几乎是《我本坚强》(Unbreakable Kimmy Schmidt)里的那种少女风格。《我本坚强》是蒂娜•菲(Tina Fey)制作的Netflix电视剧，因其对鲜艳色彩和少女风格服装不带讽刺的钟爱，如今已成为一股时尚潮流。 这可能是真正的原因所在。 我们生活在一个女性政治服装默克尔化的时代。德国总理默克尔(Merkel)和希拉里•罗德姆•克林顿(Hillary Rodham Clinton)等女人选择穿着颜色更柔和、鲜艳的男性化服装，避免让服装成为一个话题（她穿的是裤套装。米黄色/橙色/蓝绿色裤套装。不用多说了）。这种策略的另一个用意在于"让他们觉得无趣，所以只能谈正事"。 这样做没什么错（男人们也这么做），它能避免下面这种情况：几年前，法国住房部长塞茜尔•迪弗洛(Cécile Duflot)身穿印花连衣裙在议会上讲话，观众以嘘声和口哨回应，随后出现了关于她的连衣裙以及对她连衣裙反应的大讨论，完全盖过了当时他们辩论的任何议题。但是关于榜样人物的视觉形象，人们是怎么说的来着？ 奥巴马夫人在与年轻女孩见面时，选择身穿跟她们相似的服装--或者她们不用穿校服时可能想穿的服装--这样或许是为了表明：你可以穿得像个女孩，同时梦想获得博士学位（或者狭隘地说，法律学位）。 就像旧金山的一个博客对《我本坚强》的时装风格做出的评价："《我本坚强》的造型师们让基米(Kimmy)穿上印花服装或者色彩鲜艳的服装，是想证明，女性化的服装既能体现随心所欲，也能体现力量。居家女孩也许穿着印花服装，但是你知道她们也很强悍"。 如何摆脱刻板印象？办法就是面对它，迫使其他人直面自己对此的看法，然后你就掌握了主动权。这样它就没意义了。 把这当做格洛丽亚•斯泰纳姆(Gloria Steinem)对40岁女人警告的另一种理解吧：成功的、受过良好教育的女人就该是那样。康乃馨、金合欢花、宽摆裙什么的。我们或许早该学习。（ 文章摘自纽约时报 ）