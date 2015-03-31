中国连续两年成为吉尔吉斯斯坦最大直接投资来源国

哈通社阿斯塔纳3月31日电 据外媒报道，吉尔吉斯斯坦国家统计委员会发布数据显示，2014年1-12月，吉尔吉斯斯坦吸引外国直接投资总额6.085亿美元，同比下降36.9%。其中，最主要的投资领域为：科学技术（占35%）、加工业（占27.2%）、金融中介和保险业（占14.8%）、采矿业（占11.7%）以及批发与零售贸易、车辆维修等（占5.8%）。

2014年中国对吉尔吉斯斯坦直接投资2.02亿美元，同比下降1.3倍，自2013年以来，中国连续第二年成为吉第一大直接投资来源国（占33.2%）。此外，吉尔吉斯斯坦主要的直接投资来源国还包括：加拿大（占13.5%）、英国（占9.2%）、哈萨克斯坦（占7.7%）、奥地利（占5.8%）和土耳其（占4.5%）。外国在吉主要投资领域为地质勘探、采矿与加工企业、石油制品及其它非金属类矿产品生产等。

比什凯克市政府拟借助来自中国等外来援贷款大规模修复市政道路

据吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》3月26日报道称，吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市政府日前制定了市政道路交通新规划，并已公布接受社会评议。据吉媒体称，这一"拿破仑式的宏伟蓝图"具体包括：在3年内新建71公里路段，改造41公里老路，修复46.3公里路基，以及建设9条立交桥。

对此，比什凯克市长库尔马托夫表示，规划建设的市政道路为26条路段，所需资金总额为2.5亿美元，比什凯克市财政预算目前没有、未来也不会有这些钱，因此所有资金都将利用外国或国际组织提供的援贷款。目前已达成协议的有3200万美元，系中国对吉尔吉斯斯坦的无偿援助，将用于改造"茹科耶夫-布多夫金街"、"阿乌艾佐夫街"和"甘地街"等三条路段。