土耳其法院劫持案血腥收场 人质和劫匪全部死亡

哈通社阿斯塔纳4月2日电 据环球网1日报道，土耳其伊斯坦布尔3月31日发生恶性人质劫持事件：两名激进分子闯入当地法院，挟持了一名高级检察官，声称要为2013年一名被土耳其警方误伤、致死的男孩艾尔文讨回公道。在经过6小时的漫长对峙后，局面最终失控：土耳其特种部队将两名劫持者当场击毙，而人质在送往医院后也因伤势过重身亡。土耳其媒体将此事件称为该国近期历史上"最富戏剧性"的人质劫案之一。

据土耳其《今日扎曼报》4月1日报道，当地时间3月31日午时，两名20多岁的土耳其"革命人民解放党阵线"的激进分子暗藏武器、化装成律师骗过法庭安检，径直进入检察官奇拉兹的办公室，并将其劫持。闻讯而来的土耳其警方对法院内部进行了人员疏散，并封锁了奇拉兹办公室所在的第六层。劫持事件发生后不久，激进分子还在土耳其某网站发表声明，并附上奇拉兹被手枪顶住头部的照片。挟持者要求杀害艾尔文的土耳其警员在媒体的现场直播中"当众认罪"，并接受"人民的审判"。 当日晚8时30分左右，谈判人员用手机和绑匪进行通话时听到枪声，当局随即决定强行进入施救。一阵交火过后，两名劫持者被特种部队当场击毙，奇拉兹头部、胸部多处中枪。很快，一辆救护车停靠在法庭建筑后门。当地警察局局长阿提诺克表示，谈判团队此前与劫持者周旋了长达6个小时，却始终未能产生任何积极成效。有媒体质疑，此次行动存在一定的草率性：因为警方在手机通话中听到枪声时，根本无法判断挟持者是在进行恫吓、还是在伤害人质。对于这个疑点，当局并未进行解释。据土耳其广播电视最高理事会方面称，人质劫案发生后不久，土耳其总理办公室方面曾对媒体发布"临时禁播令"，封锁"人质危机"的相关消息。 据伊斯坦布尔检方证实，此次"人质危机"的导火索正是男孩艾尔文案的调查工作。2013年夏，抗议者在伊斯坦布尔发起"占领盖齐"反政府运动。6月16日，14岁男孩艾尔文上街买面包时，被一名警察发射的催泪弹弹壳击中、陷入昏迷长达9个月，于次年3月11日去世。3月14日，时任总理埃尔多安发表公开讲话，称艾尔文当时带着弹弓、是"恐怖组织成员"，并为肇事警察辩解，引起一些人的愤怒。有媒体称，埃尔多安还鼓动支持者羞辱艾尔文的家人。而此次激进分子劫持的检察官奇拉兹正是该案件调查工作的主要负责人。伊斯坦布尔副检察长凯庇斯表态称，他们将对此案进行及时有效的调查。 《今日扎曼报》1日称，人质事件发生后，伊斯坦布尔市中部出现抗议活动，当地警方使用催泪弹驱散人群。美联社称，1日，一名持械男子闯入土耳其执政党位于伊斯坦布尔某办事机构，砸坏玻璃、驱赶工作人员，并高喊反对口号。这名男子之后被警方制伏。 实施此次绑架事件的"革命人民解放党阵线"组织被土耳其、欧盟和美国视为"恐怖组织"，该组织曾在今年1月1日对土耳其总理位于伊斯坦布尔的办公地点--多尔玛巴赫切宫的警卫投掷手榴弹，扬言要为艾尔文复仇。据土耳其《每日新闻》报道，土耳其警方1日在该国南部的安塔利亚省展开抓捕行动，共逮捕22名同"革命人民解放党阵线"相关的人员。该国反恐机构此前接到情报称，不法分子有可能在该国南部发动类似的袭击。