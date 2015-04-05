德翼坠机罹难者遗体搜寻工作结束 遗体辨认持续

哈通社阿斯塔纳4月5日电 据中新网援引外媒5日报道，法国当局表示，"德国之翼"失事客机罹难者遗体的搜寻工作已经结束。分析DNA以辨认罹难者遗体的工作将会继续进行，这可能需要数周时间才能完成。

此外，失事现场客机残骸的清除工作也将会继续进行。 本周末，罹难者家属在失事地点附近参加追悼仪式。 德翼航空4U9525航班3月24日在从西班牙巴塞罗那飞往德国杜塞尔多夫途中，在法国阿尔卑斯山坠毁，机上150人全部遇难。

法国调查机构根据座舱通话器的记录判断，副机长鲁比茨蓄意降低飞行高度，导致飞机撞毁。 德翼航空的母公司德国汉莎航空表示，鲁比茨2009年在培训飞行执照期间，曾经透露他曾经患有严重抑郁症。 还有消息传出，他在拿到飞行执照之前，曾经因为自杀倾向而接受过治疗。 与此同时，有报道说欧盟委员会在事故发生之前曾经向德国飞航管理机构要求"改正长期缺失"。 有报道称，德国联邦航空局(LBA)去年11月曾经接受到改正缺失的要求，包括人力不足无法有效检查飞机和机组人员等问题。 有鉴于副机长鲁比茨蓄意撞毁飞机的可能性，航空公司对机组人员的检查非常重要。 欧洲飞航安全局曾经向德国联邦航空局指出多处不符合规定的情况。 但欧盟委员会一名发言人说，欧洲飞航安全局对所有欧盟成员国的飞航安全状况都会定期进行检查，并指出缺点要求改进，"这是持续性的措施。"