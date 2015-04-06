塔利班突然出版神秘莫测的领导人传记

哈通社阿斯塔纳4月6日电，据BBC报道，阿富汗塔利班突然发表神秘领导人奥马尔传记，纪念他担任阿富汗塔利班最高领袖19周年。

这份长达5000字的传记刊登在塔利班网站上，从中可以了解到奥马尔的身世。 传记说，奥马尔最喜欢的武器是RPG7火箭炮。他生活俭朴，有"独特的幽默感"。 传记还说，奥马尔仍然"跟踪关注"阿富汗和世界大事。 美国国务院悬赏千万美金捉拿奥马尔。但是自从2001年美国牵头入侵阿富汗以来，奥马尔一直下落不明。 现在还不清楚为什么塔利班会选择这个时刻发表奥马尔传记。但是分析人士说，这有可能是为了抗衡"伊斯兰国"在阿富汗日渐强大的影响力。 "和蔼可亲" 评论人士和阿富汗行家对奥马尔的身世等许多情况都还没有定论。 传记说，奥马尔1960年出生于阿富汗南部坎大哈省Khakrez区一个名叫Chah-i-Himmat的小村。 他五岁丧父，后全家迁到奥鲁兹甘（Uruzgan）省。 传记还说，前苏联入侵阿富汗后，奥马尔弃学加入圣战。抗击苏军期间曾四次受伤，并且丧失右眼。 在"个性魅力"篇章中，传记说奥马尔"很镇静，不发脾气"、 "没有房产、没有外国帐户"、 并且，他"和蔼可亲、有独特的幽默感，从来不觉得比同事高出一等"。 在"目前日常活动"篇章中，传记说，奥马尔"密切跟踪、关注对抗外国异教徒入侵者的圣战活动"。 有分析人士说，奥马尔可能在巴基斯坦境内或巴基斯坦-阿富汗交界地区活动。