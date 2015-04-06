首届哈萨克毡房节在阿拉木图举行

哈通社阿拉木图4月6日电 4-5日，首届哈萨克毡房节在阿拉木图市阿尔巴特行人巷（丝绸之路大街）举行。

据悉，该活动由联合国科教文组织阿拉木图办事处、中亚手工艺发展协会和阿拉木图市手工艺基金会联合举办，活动旨在庆祝哈萨克毡房被列入联合国教科文组织世界遗产名录，让民众深入了解哈萨克传统手工艺。

活动第一天，主办方搭建了5个大毡房和1个小毡房，使游客和市民能够现场学习哈萨克毡房的制作、搭建、布置等传统手工艺知识。当地文艺团队为游客奉献了歌舞、冬不拉弹奏等精彩节目。游客和市民积极参与各类传统游戏竞赛，并获得精美礼品。

活动第二天，来自吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和全国各地的60多名手工艺大师展出了各自的传统手工艺作品，并临时开设了手工艺品制作培训班，让游客和市民能够现场了解和学习各类传统手工艺品的制作技巧和相关知识。

"哈萨克毡房搭建方法和冬不拉曲弹奏艺术于2014年11月26日被列入联合国教科文组织世界遗产名录。今后，这一活动将每年举行一届，" 联合国科教文组织阿拉木图办事处有关负责人谢尔盖•卡尔珀夫说。