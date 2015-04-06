梅德韦杰夫：欧亚经济联盟和越南自贸区协议谈判接近尾声

哈通社阿斯塔纳4月6日电 据新华网援引俄罗斯政府网站５日消息，欧亚经济联盟和越南就签署自由贸易区协议的谈判已接近尾声，俄方希望尽快结束相关谈判。

俄罗斯总理梅德韦杰夫在访问越南前夕接受越南媒体采访时说，近年来，俄罗斯将更多目光投向亚太地区。在此背景下，俄罗斯和越南就深化双边关系提出一系列规划，其中包括签署上述协议。这很可能成为欧亚经济联盟与单个国家就建立自贸区签署的首份协议。 梅德韦杰夫说，欧亚经济联盟和越南还需就一些实质问题进行协商，包括相互投资和服务贸易等，"通过共同努力，双方有望在较短时间内结束相关谈判"。 俄政府办公厅主任普里霍季科５日对媒体说，欧亚经济联盟和越南希望在今年签署建立自贸区协议。梅德韦杰夫５日至７日访越期间将与越方领导人讨论涉及该协议的相关问题，俄方相信建立该自贸区将有助于推动俄越经济合作迈上新台阶。 欧亚经济联盟于今年１月１日正式启动，联盟现有四个成员国：哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯和亚美尼亚。为扩大影响，联盟积极推动与其他国家、国际一体化组织和国际机构开展经济合作。