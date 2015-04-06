吉尔吉斯斯坦在俄罗斯与欧洲之间扮演“中间人”

哈通社阿斯塔纳4月6日电 据文汇报援引吉尔吉斯斯坦总统府新闻局消息，4月1日吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫访问德国并会见了德国总理默克尔。至此，阿坦巴耶夫也完成了自己的欧洲之行。

两国领导人讨论了双边合作事宜，并就国际热点问题交换了看法。默克尔表示，吉尔吉斯斯坦在欧盟与中国等国家的关系中发挥着重要的桥梁作用。 在新闻发布会上，阿坦巴耶夫总统向媒体阐明了自己此次欧洲之行的目的。他坦言，自己此次出访欧洲肩负着"中间人"的使命。这也印证了此前外界的猜测和解读。阿坦巴耶夫对媒体解释了之所以由自己充当俄罗斯与欧洲之间的传话者的原因。"众所周知，我与俄罗斯总统普京是非常要好的朋友。我们与欧洲的关系也很密切......这使得双方对我们都信任，"他说，"我们都期盼和平"。阿坦巴耶夫总统此番欧洲之行可谓意义重大。一方面，他在半个月内先后出访俄罗斯和法德等欧洲五国及欧盟委员会，并在访问俄罗斯时顺访了摩尔多瓦，在世界舞台上扮演起国际热点问题调停人的重要角色。另一方面，阿坦巴耶夫此次出访欧洲，除了协调乌克兰等问题外，也为吉尔吉斯斯坦本国进行了一次良好的外交公关。这个仅有500多万人口的中亚国家受到了国际社会的广泛关注。阿坦巴耶夫表示，这次出访后，欧洲更加信任吉尔吉斯斯坦，把吉尔吉斯斯坦视作一个在中亚地区和穆斯林世界都有着重要地位的国家。 总统府外事处副主任伊萨科夫称，"这是一次前所未有的出访。我们同到访国家的首脑都建立了密切的联系。"他表示，吉尔吉斯斯坦年内将迎来包括欧洲议会主席在内的一系列回访，并将于近期同欧洲银行签署投资协议。据悉，该协议将为吉尔吉斯斯坦带来价值7000万美元的高压输变电项目投资。