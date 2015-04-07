充满诗意的东干村——加勒帕克托别

哈通社塔拉兹4月7日电 生活在我国的东干人主要分布于江布尔州，目前，共有3万多东干人生活在该州江布尔县加勒帕克托别村、图拉尔•热斯库洛夫县库兰村、梅尔克县梅尔克村以及霍尔戴县霍尔戴村、马三奇村、陕西村等地。

据"文化"（Вынхуа）东干文化中心联合会主席鲁斯兰•伊斯马佐夫介绍，被称之为"东干诺夫卡"的加勒帕克托别村生活着9千多人。多民族的该村曾诞生过许多知名人物，哈萨克"华尔兹舞曲之王"、国歌作曲者、我国著名作曲家沙姆舍•哈勒达亚科夫也曾于上世纪80年代初在这个村生活过一段时间。可以说，该村是一个充满诗意和艺术氛围的地方。

据介绍，哈勒达亚科夫生活在东干村的这段时间内，创作了《我的祖国》、《祖国》、《江布尔》、《你在哪里》、《莫尹库穆》、《你最美》、《思念》以及《东干女孩》等著名歌曲。其中，《东干女孩》成为了当地东干人最为喜爱的歌曲。

哈勒达亚科夫诞辰日来临之际，当地居民把以作曲家命名的街道装饰一新，并在该街道2号房屋墙上挂上以哈、俄、东干三种文字书写的 "沙姆舍•哈勒达亚科夫——加勒帕克托别村荣誉居民" 牌匾。"伟大的作曲家曾在这栋房子居住过，" 伊斯马佐夫介绍说。

据悉，我国著名画家穆哈马特乌马尔•帕恩沙耶夫出生在该村，他的《骑着驴的孩子》、《儿媳》、《黎明》等诸多作品曾在世界各地展出，得到了各国艺术界的认可。（编译：吴然）