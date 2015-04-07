哈萨克斯坦上空发现神秘环状黑雾 直径达百米

哈通社阿斯塔纳4月7日电 据国际在线援引英国《每日邮报》报道，YouTube上流传的一段视频显示，一个直径约100米的神秘黑色雾状圆环飘浮在哈萨克斯坦上空，很当地多人认为这是UFO留下的，但专家则驳斥了这一观点。

这段视频是当地时间4月3日在朔尔坦德县拍摄到的，那里位于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳以北60多公里处。视频中显示，怪异的黑雾在空中悬浮，直到15分钟后突然消失，没有留下任何迹象。村民奥列格•门什科夫表示："它就像一块黑云。它就像烟雾那样消失，完全没有任何气味。" 这段视频被上传到YouTube后，已经被浏览超5万多次，并引发人们各种各样的推测。许多人认为，这是外星生命存在的确凿证据；而其他人认为，这只是相机近距离拍摄到的烟圈，给人一种如在空中的错觉；还有人认为这个神秘黑环是自然现象，是暖气流突然下降所致。 专家认为，这个黑环直径约达100米，飘浮在1600多米的空中。霍兹巴耶夫北哈国家大学物理学副教授安德烈•索罗多维尼克驳斥了外星人飞船说法。他称，近年来空中多次出现类似云层，巨大的黑环很可能是附近工厂烟囱排出的烟圈。而大量工业机械通常也会产生环状烟圈，只是颜色稍浅，大约一两分钟就会消失。这次很可能是当时空中少云且无风，黑环因此持续更久，且显得更为清晰。