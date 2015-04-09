俄罗斯邀请中国开发冻原油田 本地工人学说普通话

哈通社阿斯塔纳4月9日电 据路透社报道，俄罗斯冰冻的北方对于外国旅行者从来不是热情洋溢，陆上石油资源也一直是国家机密。但克里姆林宫发出开放号令后，当地闻声而动。

俄罗斯总统普京一直在为俄罗斯能源出口寻找亚洲新市场，以替代传统的欧洲客户。普京去年9月宣布欢迎中国向万科尔(Vankor)投资。万科尔是一个巨大的新油田，位于偏远的东西伯利亚，属于俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)。 随后，就不断有来自中国和印度的代表团飞往这个冻原油田来考察。 这个与外界隔绝的地方最低温度可达零下60摄氏度(零下76华氏度)，工人每次到油田工作四周，然后回去休整。有些工人已经开始学说普通话。 "没有问题。如果需要，我们愿意与中国工人共事，"一个油气生产单位的副主管Alexei Zyryanov表示。 万科尔日产原油44万桶，目前全部向东输送，通过东西伯利亚-太平洋石油管道，其中还包括一条向中国东北部供油的管道。 但俄罗斯政府提议中国投资入股该项目的程度，将远远超过俄方以前为吸引中国参与其石油行业而开出的条件。 俄罗斯政府很少考虑让海外投资者在如此大型的战略性陆上资源项目中持股，尽管近些年来西方石油巨头频频表示出兴趣。更引人注意的是，这个入股提议来自中国。数十年来中俄一直是对手，两国在1960年代还因为边界冲突差点进入战争。 俄油证实已达成协议草案，将向中国出售10%的万科尔股权。 **重心转向亚洲** 俄罗斯政府非常重视"重心转向亚洲"的策略，自西方国家去年对俄罗斯实施制裁后，一直在寻找新的能源市场。 去年，中国取代德国成为最大的俄罗斯原油进口国，这是因为俄油签订多项协议，通过东西伯利亚-太平洋石油管道和另一条横跨哈萨克斯坦的管道增加对中国的原油供应。 其他依赖中国需求的能源项目已经遇到阻碍。路透周二报道，俄油的库页岛液化天然气(LNG)厂的建设可能会推迟数年，该厂生产的天然气计划出口至亚洲。 上月路透报道称，俄罗斯可能推迟一个大型输气项目--"西伯利亚力量"项目的完工时间，该项目将把两个新气田的天然气输送至中国。 万科尔是近30年来俄罗斯最大的石油发现，对于俄罗斯开发利用新地区如东西伯利亚的政策至关重要，该国石油生产的中心地带--西西伯利亚的石油储藏即将耗尽。 "这称得上是一个新科威特，"俄油下属Vankorneft的首席工程师Alexander Cherepanov说。 工人们为自己能够在极端条件下进行作业感到自豪。 "扳手有时候会冻坏，"油田工人Gennady说，"夏天会好些，只要防蚊就行了。" 人类居住地很少有这么偏僻的。这里距离最近的机场Igarka搭直升机要一个小时，而距离莫斯科接近2,800公里(1,750英里)。 俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)上个月表示，俄罗斯已经克服"心理障碍"，准备允许中国投资者持有油气田控股股权。 俄罗斯能源部预计，到2035年，输送到亚洲的石油和油品份额将增加一倍至23%，而且西伯利亚东部至太平洋的输油管线输送能力到2020年将增至8,000万吨(合每天160万桶)。 不过，外来者仍很难融入与世隔绝的西伯利亚产油区。一位俄罗斯记者在员工餐厅说要份"三明治"时，那的女工马上产生怀疑。 "‘三明治'是个外国词，"她说，"你是间谍吗？"