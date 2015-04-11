卡里莫夫宣誓就任乌兹别克斯坦新一届总统

哈通社阿斯塔纳11月4日电 据新华网10日报道，乌兹别克斯坦总统卡里莫夫10日在首都塔什干正式宣誓就任该国新一届总统。

就职仪式在乌兹别克斯坦议会上、下两院联席会议上举行，由乌中央选举委员会主席阿卜杜萨洛莫夫主持。 卡里莫夫在就职演说中说，乌兹别克斯坦今后的发展任务包括：一是要进一步发展小企业和私有企业，要将国家对私有企业的干预减少到最低限度，给予小企业和私有企业更大的经营活动空间；二是要吸引更多外资和技术，建立和发展合资企业，从美国、德国、日本、韩国引进先进技术，他特别指出，中国现在拥有许多先进技术，也要从中国引进先进技术；三是提高产品质量，提高产品的国际竞争力，将本国产品打入国际市场。在对外政策方面，卡里莫夫表示，乌兹别克斯坦将进一步加强与世界各国的友好合作关系。 在3月29日举行的乌总统选举中，议会第一大党自由民主党候选人卡里莫夫以超过90%的得票率胜出，获得连任。 卡里莫夫1938年1月生于乌兹别克斯坦撒马尔罕市，经济学博士。1991年12月，卡里莫夫当选独立后的乌兹别克斯坦首任总统。1995年3月，乌全民公决决定延长他的任期至2000年。2000年1月，他以超过91%的得票率再次当选总统。2002年1月，乌全民公决决定将总统任期由5年延长为7年。2007年12月，卡里莫夫以88%的高票再次当选总统。