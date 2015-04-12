美国古巴领导人藉美洲峰会大和解

哈通社阿斯塔纳4月12日电 据BBC报道,11日上午在巴拿马举行的第七届美洲峰会上，成立21年来首度出席的古巴国务会议主席劳尔‧卡斯特罗与美国总统在稍后的正式会谈前相互递出橄榄枝，共同推进历史性和解。

卡斯特罗：现在是我替古巴发言的时候了

劳尔‧卡斯特罗说：”主办单位给每人8分钟，但峰会欠我6次发言的机会，因此我有资格讲48分钟，现在是我替古巴发言的时候了。”

现年84岁的卡斯特罗紧接奥巴马总统发言，他说：“奥巴马总统是个老实人，因为他出身卑微“。他说直到今天美国对古巴的制裁仍然有效，但感谢美国迅速决定将古巴由赞助恐怖主义国家名单中除名的“正面“作法，同时要求各国支持奥巴马的努力。

卡斯特罗也向奥巴马释出善意，指出奥巴马不在执行对古巴制裁的十位美国总统之列。甚至对他必须提及古巴与美国长期斗争的经历，十分礼貌的先要求奥巴马谅解。

卡斯特罗激动的回忆百馀年来美国由炮舰政策到现今睦邻政策的过程，提及古巴当年仅靠基本枪枝和装备，在72小时内捻平由美国中情局佣兵发动的武装入侵。

卡斯特罗指出，解除制裁和复交是两码子事，古美未来复交是目标，但古巴还将继续强化社会主义制度。他提醒包括奥巴马在内的所有出席嘉宾，77%的古巴人在美国的制裁下出生，但古巴人挺了过来。

古巴领导人批评美国对委内瑞拉采行与对古巴相同的制裁，也重申支持阿根廷对马尔维纳〈福克兰群岛〉主权的诉求，同时期待哥伦比亚政府与游击队在哈瓦那和谈能有个愉快的结局。

奥巴马：美国将向前看

在卡斯特罗发言前，美国总统奥巴马说“古巴总统〈国务会议主席〉现在和我同在一起，就是一个历史的场合。冷战年代早已结束，美国不再是对古巴和地区历史的囚徒“。

奥巴马强调：“这不是秘密，我相信卡斯特罗总统会同意两国间将继续存在明显的分歧，如果我们能把握这个机遇继续追求共同利益，一定可以为两国在这地区提供合作的机会。”

美古领导人上回在巴拿马的美洲会议上晤谈是1956年7月，距今将近59年。预期两国领导人将在11日晚进行历史性双边会晤，为第七届美洲峰会画下完美的句点。