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10:34, 13 四月 2015 | GMT +6
滞留在也门的又一批哈萨克斯坦公民飞抵莫斯科
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哈通社阿斯塔纳4月13日电 据塔斯社报道，第六架俄罗斯伊尔-62撤侨飞机从也门安全飞抵莫斯科州契卡洛夫斯基机场。机上共有150人，除哈萨克斯坦公民外，机上还有俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、乌克兰及也门公民。
标签:
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