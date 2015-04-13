中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:34, 13 四月 2015 | GMT +6

    滞留在也门的又一批哈萨克斯坦公民飞抵莫斯科

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳4月13日电 据塔斯社报道，第六架俄罗斯伊尔-62撤侨飞机从也门安全飞抵莫斯科州契卡洛夫斯基机场。机上共有150人，除哈萨克斯坦公民外，机上还有俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、乌克兰及也门公民。

    标签:
    哈萨克斯坦 俄罗斯 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!