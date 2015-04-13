德国诺贝尔文学奖获得者格拉斯病逝

哈通社阿斯塔纳4月13日电 据BBC报道，曾经获得1999年诺贝尔文学奖的德国著名作家君特•格拉斯病逝，享年87岁。

据格拉斯所属的出版社表示，格拉斯在德国城市吕贝克的一家医院去世。 君特•格拉斯1927年出生于但泽市（二战后变成波兰城市格但斯克），父亲是德国商人，母亲为波兰人。 在第二次大战期间，格拉斯被德军征召入伍，1945年负伤住院，并在战争结束时落入美军战俘营，在那里度过了数个月的时间。 战争结束后，格拉斯曾从事过各种职业，后来才成为职业作家、雕刻家和版画家，并在1959年创作了反纳粹的长篇小说《铁皮鼓》。 强烈反对德国统一 1990年德国统一时，格拉斯却是一个强烈反对者，他当时认为，德国统一的过程进行得太快了。 格拉斯的许多作品都反映纳粹时代，战争的恐怖以及德国战败后的创伤和愧疚。 1999年，当格拉斯荣获诺贝尔文学奖时，诺贝尔委员会称赞他的作品《铁皮鼓》"就好像德国文学经过了语言和道德破坏后获得了新生"。 不过，在2006年，当他在自传中透露，他在年轻的时候自愿加入纳粹德军，并曾在党卫军内服役，震惊了德国人。