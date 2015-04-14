中媒：一大批资源和机遇正在靠近 中国企业“淘金”哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳4月14日电 《中国企业报》14日刊登一篇题为《一大批资源和机遇正在靠近 中国企业"淘金"哈萨克斯坦》的文章，以下为全文：

作为"丝绸之路经济带"的核心区域，同时也是中国通往中亚的"第一站"，哈萨克斯坦拥有丰富的能源资源和矿产资源，自2011年起，中国就成为哈萨克斯坦的第二大贸易伙伴和最大出口市场。 而"一带一路"战略的推进，更是催热哈萨克斯坦，吸引大批中资企业赴哈淘金。 今年3月底，中哈两国共签署了33份文件，项目总金额高达236亿美元。接下来，两国将在包括钢铁、有色金属、平板玻璃、炼油、水电、汽车等领域开展一系列的产能合作。

中哈开展大量互联互通尝试

近日，首班从中哈（连云港）物流基地出发的定期货运专列抵达哈萨克斯坦阿拉木图。连云港-阿拉木图定期货运铁路线的成功运行，标志着中哈两国正式开启东西直通班列先河。 哈萨克斯坦与中国有1738公里边界线，更是丝绸之路上一个与中国有漫长交往史的古老国度。 数据显示，2014年两国进出口贸易总值171.82亿美元，占哈萨克斯坦进出口贸易总值的17.2%。中国在哈萨克斯坦直接投资存量接近70亿美元，占据了中国在中亚五国直接投资的绝大部分。 "哈萨克斯坦国内资源丰富，有九十多种矿藏，更是世界上第八大黄金产区，哈萨克斯坦也有非常丰富的能源资源，目前已开发煤田近百个，已探明陆上石油储量48-59亿吨，天然气3.5亿立方米，"中国人民大学国际关系学院副教授储殷表示。 据了解，哈萨克斯坦毗邻有着"下一个中东"之称的里海，所属里海地区石油探明储量约为80亿吨，哈萨克斯坦有望获得近三成里海水域，近一半的里海石油储备和三分之一的天然气储备。 有专家表示，随着中哈两国政府的合力推进，"一带一路"将激发中哈经贸发展新潜力。 "‘一带一路'战略从2013年提出至今，不断在扩容，中国不断展开周边外交，与哈萨克斯坦进行大量互联互通的尝试，"中国现代国际关系研究院研究员陈凤英表示。 在中国国内，支持"一带一路"的融资渠道越来越多元化。"丝路基金、亚洲基础设施投资银行进入实际运作，而上合组织开发银行和上合组织发展基金等其他融资渠道也会陆续推出。"陈凤英指出。

石油领域投资额将达520亿美元

在此背景下，中资企业正加快投资哈萨克斯坦的步伐。 以投资能源产业为例，洲际油气去年以5.25亿美元收购了位于哈萨克斯坦的马腾石油公司。 而中信集团自2007年以来，陆续投资哈萨克斯坦卡拉赞巴斯油田、阿克套沥青厂、中信卡森纳基金等项目，投资总额近30亿美元。 数年来，广汇能源境外积极打造哈萨克斯坦油气综合开发基地。2009年，公司收购了哈萨克斯坦斋桑油气田，且于2014年遵照合约规定已获得对哈萨克斯坦斋桑油气田52%的控股权；2011年，收购哈萨克斯坦南依玛谢夫油气田，取得51%的控股权；在境内，公司相继打造了东疆煤炭综合开发基地、北疆煤炭综合开发基地。 "中国企业在哈萨克斯坦的投资主要集中于经济中心阿拉木图、首都阿斯塔纳矿产资源丰富的克孜勒奥尔达州。尽管中哈经济联系容易受到国际资源、能源价格波动的影响，但总体发展前景依旧向好，"储殷表示。 业内人士预计到今年年底，中国在哈萨克斯坦进行石油领域的投资额将达到520亿美元。 广东的明阳新能源投资控股集团有限公司则是另外一家刚刚走进哈萨克斯坦的新能源企业。"我们想在哈开发700兆瓦的风电和200兆瓦的太阳能，合作伙伴已在初步接洽。还有一个100兆瓦的风电项目马上就要申请购电协议，但没有进入哈国能源部支持的盘子里，"该公司内部人士表示。 "可再生能源虽然是哈萨克斯坦鼓励发展的方向，但毕竟这个国家用电需求不大，他们每年有规划配额，不是你想投多少就让你投多少。这里发展潜力很大，但也需要该国政府相关电网基础设施配套。对投资者来说，能够有政府保障是最好的，"该人士表示。 除了能源企业"走出去"，玻璃器皿制造企业德力股份也借"一带一路"布局海外市场。 3月19日，德力股份与哈萨克斯坦Galanz Bottlers 股份公司签订了投资意向协议，双方拟共同出资设立合资公司，在哈萨克斯坦阿拉木图州投资建设玻璃容器项目，项目总投资预算为1.5亿美元。 "哈萨克斯坦是‘一带一路'的桥头堡，但其国内80%以上的玻璃制品需要从中国、俄罗斯等地进口，"德力股份内部人士表示，哈方企业为其本土最大的饮料生产企业，具有良好的政府合作背景和销售渠道资源，我们想通过与哈方企业设立合资公司，为公司海外销售奠定平台。 截至2015年3月1日，中国在哈企业总数为2933家，其中大中小型实际运营企业为580家。

哈经济结构特点或存风险

专家指出，尽管哈萨克斯坦持续推进经济转型，但哈依附能源的经济结构仍存较大风险。 "2014年下半年油价下行，对哈萨克斯坦经济造成了较大冲击。哈萨克斯坦2014年的原油开采量和出口量都出现了明显下滑，其中出口量下滑9%。 哈萨克斯坦油气领域专家斯米尔诺夫称，哈石油开采成本平均达50美元/桶，如果加上运输成本，哈石油成本在50美元/桶以上。因此，如果世界油价低于50美元/桶，会给哈油气领域带来较大损失。 "哈将不得不削减油气领域的投资项目，暂停地质勘探、新的钻井技术的采用等。而如果国家预算中以年均石油价格50美元/桶计算，2015年哈萨克斯坦GDP预计增幅将仅为1.5%，"斯米尔诺夫表示。 受此影响，哈萨克斯坦已经开始调整外国劳动力在哈就业的政策，收紧外籍劳工配额、寻求本地替代、禁止外国劳动力参与国家预算拨款项目等措施预计将于近期通过并实行。 另外，专家指出，中国与哈萨克斯坦在能源、资源与环境、道路交通等方面的科技合作尚存在一些需要克服的障碍。 "矿产资源共同开发滞后；而油气资源开发投入不足；再次跨界河流水资源利用未达成协议，对丝绸之路经济带建设留有后患。互联互通瓶颈，大规模科技经贸合作缺乏有力支撑，"中国两会上，驻新疆全国政协委员蒋平安曾表示，目前，中国与包括哈萨克斯坦在内的中亚国家合作的科研机构匮乏，科研投入严重不足，科技合作规模和水平亟待提升。 蒋平安认为，中国政府亟待制订中亚丝绸之路建设可持续长远规划，尽快设立和启动丝绸之路经济带建设重大科技专项，加快建设中国与哈萨克斯坦在内中亚科技合作平台，加快制定面向哈萨克斯坦等国的科技援外特殊政策。