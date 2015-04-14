哈通社阿斯塔纳4月14日电 内务部副部长弗拉基米尔•博日科今天在阿斯塔纳举行的一场新闻发布会上称，阿斯塔纳周边居民点和部分地州存在出现较大洪涝的可能性。

博日科介绍说，今年全国各地春季气温回升快，冰雪大量融化，阿克莫拉、卡拉干达、库斯塔奈、东哈州、巴甫洛达尔、北哈州等州17个县50处居民点1149座房屋均遭洪水威胁，其中，511座房屋已被洪水侵泡。洪水还冲毁了17.3公里的公路和5座桥梁，截止目前仅修复了1.9公里的道路。

博日科说，从4月12日起，出现洪涝灾害的可能性增加，谢鲁拜-努拉水库和萨马尔汗水库里的水大量流入跨越阿克莫拉州和卡拉干达州的努拉河是主要原因。具体讲，流入努拉河的库水每秒达到了2300立方米。

博日科还说道，仅卡拉干达州就有20处居民点处在危险区域，其中5处居民点完全有可能被洪水淹没。离努拉河较近的阿克莫拉州部分居民点和阿斯塔纳周边的居民点存在出现较大洪涝的可能性。生活在跨越北哈州和巴甫洛达尔州的斯列特河沿岸的群众面临越来越多的洪水威胁。

在谈到阿斯塔纳市所采取的应对措施时博日科表示，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，有关部门已在阿斯塔纳机场附近修建了堤防，阿斯塔纳抵御较大的洪水已经是完全有保证的。（编译：元珍）