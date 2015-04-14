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    18:34, 14 四月 2015 | GMT +6

    国防部陆军学院举办座谈会 卫国战争老兵受到热情款待

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    哈通社阿斯塔纳4月14日电 据国防部网站消息，日前国防部陆军学院召开题为"向卫国战争老兵致敬"的座谈会。座谈会特别邀请了卫国战争老兵代表伊万•帕斯就、亚历山大•科列斯尼科夫、弗拉基米尔•秋林干等三位老人，邀请他们现场讲述卫国战争岁月，并为他们赠送了慰问金和鲜花，表彰二战老兵为民族独立自由做出的巨大牺牲和贡献。学院官兵还专门为三位老人精心熬制了美味可口的"爱心粥"。

    出席座谈会的官兵认为，二战老兵从战火硝烟中走过来，为战争而生，为国家赴难，他们是"活着的纪念碑"，是国家的功臣，应该向他们致敬，后人应该记住卫国战争，记住老兵，记住历史。卫国战争胜利70周年纪念日即将到来，当年参战的老兵都已经是80、90周岁以上高龄老人，他们需要社会各个方面的关爱，除了来自各地政府的关爱和照顾之外，也需要社会各界伸出温暖的双手，多关爱可敬可亲的老兵，让他们能够安享晚年。

    科列斯尼科夫老人说："战争为国家带来损失，国家经济严重受损，老百姓家破人亡。我要一直讲到死为止，不能忘记这段历史，下一代一定要好好学习，保护国家，使我们的国家更加富强，我们才能过上和平幸福的生活。"（编译：元珍）

    标签:
    卫国战争 历史 黄金储备
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