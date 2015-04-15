参议员阿汗•毕加诺夫会见中国宗教事务局局长

哈通社阿斯塔纳4月15日电（记者赛力克•哈拉詹）参议院社会文化发展和科学委员会主席阿汗•毕加诺夫14日在北京会见中国宗教事务局局长王作安。中国佛教、道教及伊斯兰教协会负责人会见时在座。毕加诺夫向3家宗教协会负责人递交了关于参加6月10日至11日在阿斯塔纳举行的第五届世界和传统宗教领袖大会的邀请书。

毕加诺夫说，世界和传统宗教领袖大会举行了四届，中国政府均派出了高规格的宗教代表团参加了前四届大会，中国代表团参加大会对世界各宗教教派进行对话，促进各大宗教在维护世界和平等方面具有积极的推动作用。本届大会主题为"宗教领袖和政界人士在促进人类和平与发展中的精诚合作。"

王作安对哈方的邀请表示感谢。他说，由哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫发起的世界和传统宗教领袖大会已经成为高规格的国际对话平台。大会为不同宗教团体间对话创建了一个独特的论坛。我们对即将在阿斯塔纳召开的第五届大会充满期待，相信此次大会不仅将成为世界各大宗教重大的历史事件，也将进一步推动全世界各主要宗教的合作与团结。 此外，参议员阿汗•毕加诺夫15日还在北京会见了哈中议会间合作小组中方组长、中共中央对外联络部副部长陈凤翔。双方就进一步加强两国议会间合作深入交换意见。（编译：元珍）