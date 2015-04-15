法拉比国立大学校长：在学术界实践三星集团丰富的经验与技术，提升我国人才竞争力水平

哈通社阿拉木图4月15日电 阿尔法拉比哈萨克国立大学校长卡里姆海尔•穆坦努夫今天出席了在阿拉木图成立三星创新学院备忘录的签字仪式。他在记者招待会上表示，满足我国市场需求的新产品与服务开发是一项艰巨的任务。这需要具有广博的知识、训练和培育具有实践经验的人才。三星集团始终把人才资源看作第一资源，把人才开发作为企业的头等大事。因此成立关于三星集团应用完整开发体系教程的研究所不仅有助于提升大学生创业技能，解决自身的就业问题，而且还能提供更多的就业机会，拓宽就业渠道。另外，在学术界实践三星集团丰富的经验与技术，可提升我国人才竞争力水平。

三星电子公司中亚地区负责人Syn Sik Choi 表示，该项目有助于大学生就业机会，创新学院不仅将创造一批有才华、有创造力的专业人才而且这些年轻的专业人士就读大学期间可在本公司实习，从而积累和丰富自己的工作经验。

据他介绍，三星创新学院具备现代化设备，学院的两个实验室专门为生产和维修三星手机、平板电脑、笔记本电脑、相机、数字电视、打印机、空调等产品设立。法拉比国立大学在软件开发、信息通信技术及数字信号处理领域与三星集团积极的接触与合作不仅提高该大学的知名度，而且有助于联合创新项目的实施。