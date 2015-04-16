中国驻哈大使：“一带一路”纲领文件出台为中哈合作带来新机遇

哈通社阿斯塔纳4月16日电 据中国驻哈大使馆网站15日消息，4月15日，中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖在哈萨克斯坦《先行者报》发表署名文章，题为《"一带一路"纲领文件出台为中哈合作带来新机遇》，全文如下：

经中华人民共和国国务院授权，2015年3月28日中国国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》（以下简称"《愿景与行动》"）。这是自2013年9月和10月中国国家主席习近平先后提出共建"丝绸之路经济带"（在访哈期间首次提出）和"21世纪海上丝绸之路"重大倡议以来，中国政府首次出台"一带一路"战略的官方文件，具有白皮书性质，备受国际社会关注。 《愿景与行动》从时代背景、共建原则、框架思路、合作重点、合作机制五大方面详细阐述了"一带一路"战略的主张和内涵，明确了共建"一带一路"战略的方向和任务。 《愿景与行动》提出，共建"一带一路"旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合。将推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。 《愿景与行动》指出，"一带一路"建设是一项系统工程，在推进过程中，将坚持奉行"共商、共建、共享"原则。中方将坚持平等协商，充分尊重各国的自主选择，注重照顾各方舒适度，注重保持透明和开放，注重与各国发展战略的相互对接，注重与现有地区合作机制相辅相成。 《愿景与行动》强调，"一带一路"的理念是共同发展，目标是合作共赢。正如习近平主席所说，"一带一路"是开放合作的产物，不是地缘政治的工具；建设"一带一路"不是中方一家的"独奏曲"，而是各国共同参与的"交响乐"。中国愿和沿线各国一道，将"和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢"的丝绸之路精神传承下去，并让它焕发新的时代光芒，同沿线各国一道，打造政治互信、经济整合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。这符合国际社会的根本利益，彰显人类社会共同理想和美好追求，是国际合作以及全球治理新模式的积极探索，将为世界和平发展增添新的正能量。 《愿景与行动》全面继承了习近平主席在纳扎尔巴耶夫大学演讲时提出的"五通"（政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通）思想，并在此基础上续有发展。 关于"政策沟通"，《愿景与行动》指出，加强政策沟通是"一带一路"建设的重要保障。为此，沿线各国宜积极构建多层次政府间宏观政策沟通交流机制，就经济发展战略和对策进行充分交流对接，共同制定推进区域合作的规划和措施，协商解决合作中的问题，共同为务实合作及大型项目实施提供政策支持。 关于"道路联通"，《愿景与行动》提出内涵更丰富的"设施联通"概念，并将其列为"一带一路"建设的优先领域，明确提出要"共建国际大通道和经济走廊"。具体来讲，就是陆上依托国际大通道，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国－中亚－西亚、中国－中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道。 关于"贸易畅通"，《愿景与行动》认为投资贸易合作是"一带一路"建设的重点内容，明确提出要拓宽贸易投资领域，优化贸易投资结构。重点解决投资贸易便利化问题，消除投资和贸易壁垒；加快边境口岸"单一窗口"建设，降低通关成本，提升通关能力；中国欢迎各国企业来华投资，同时鼓励本国企业参与沿线国家基础设施建设和产业投资。 关于"货币流通"，《愿景与行动》明确了"资金融通"目标，认为这是"一带一路"建设的重要支撑。呼吁沿线各国深化金融合作，推进亚洲货币稳定体系、投融资体系和信用体系建设。为此，要扩大沿线国家双边本币互换、结算的范围和规模，共同推进亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行、上海合作组织融资机构的筹建。中方支持沿线国家政府和信用等级较高的企业以及金融机构在中国境内发行人民币债券。 关于"民心相通"，《愿景与行动》强调这是"一带一路"建设的社会根基。传承和弘扬丝绸之路友好合作精神，在沿线各国广泛开展文化交流、学术往来、人才交流合作、媒体合作、青年和妇女交往、志愿者服务等，将为深化双多边合作奠定坚实的民意基础。中国承诺，每年将向沿线国家提供1万个政府奖学金名额，为鼓励沿线各国扩大相互间留学生规模作出表率。 此外，《愿景与行动》还扼要介绍了中国各地方开放态势，以及中国政府一年多来推动"一带一路"建设的积极举措和初步成果，充分展现了中国希望同沿线各国通过共建"一带一路"，共享发展机遇，共创美好未来的真诚愿望。 中哈是共建"一带一路"的天然朋友和战略伙伴。早在2000多年前，中哈两国先民就在古代丝绸之路上互通有无、互学互鉴，结下了深厚的传统友谊。2013年9月中国国家主席习近平访哈期间提出共建"丝绸之路经济带"战略构想后，即得到哈方各界的热烈欢迎和积极响应。 一年多来，中哈合作建设"一带一路"已先行一步，取得令人瞩目的早期成果。去年5月中哈连云港物流合作基地一期投产运营，开创了欧亚大陆海陆联运合作新模式，也使哈萨克斯坦历史上首次获得直面太平洋的出海口。去年12月中国国务院总理李克强访哈期间，双方达成依托"一带一路"开展产能合作的战略共识。前不久马西莫夫总理访华期间，两国总理共同见证了中哈签署加强产能与投资合作备忘录，以及开展钢铁、有色金属、平板玻璃、炼油、水电、汽车等广泛领域产能合作的33份文件，项目总金额达236亿美元，为中哈共建"一带一路"注入新的强劲动力。 作为指导"一带一路"建设的纲领性文件，《愿景与行动》的出台标志着"一带一路"步入全面建设的新阶段。这为中哈全面深化合作提供了新机遇。中方愿同哈方紧紧围绕共建"一带一路"，全面加强发展战略对接，做好"中哈产能合作"这篇大文章，助推两国共同发展和振兴。 我们坚信，只要中哈双方沿着《愿景与行动》描绘的路线图，相向而行，不懈努力，共建"一带一路"的前景将更加广阔，中哈全面战略伙伴关系的未来将更加美好！