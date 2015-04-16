国务秘书阿布德哈勒科娃会见法国教育服务中心主任

哈通社巴黎4月16日电（记者铁木尔•杜森科耶夫）当地时间15日，国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃在法国巴黎会见了法国教育界代表，其中包括法国教育服务中心（Campus France）主任安托万•格拉桑（Antoine GRASSIN）、巴黎索邦大学协会主任、教授哲养•北炯（Jean-Yves Beziau）以及建立哈萨克斯坦索邦大学的倡导者马雷克•霍尔特（Marek Halter）等人士。

双方就两国在教育科学领域合作现状与未来进行了探讨，明确了合作发展的目标及方向，并就加大公派留法学生数量等问题深入交换意见。

阿布德哈勒科娃表示，我国高校引进法国优质的教育资源、借鉴有益的教学和管理经验非常重要。合作办学项目的意义还在于，不仅能提供多样化的高等教育选择机会，也将促进我国本土高校的课程和教学改革。 安托万•格拉桑认为，这次会议是双方合办学术活动的里程碑，更是2014年法国总统弗朗索瓦•奥朗德访问哈萨克斯坦的"延续"。那时候我们提到过鼓励硕士、博士层次的学生交流和加大留法学生数量的问题。就此，双方的目标是一致的，我们高度重视国际交流与合作，并且坚信重视教育和努力工作是走向成功的捷径。 双方还就哈萨克斯坦索邦大学未来发展的前沿问题进行了探索，并提到了两国高校领导出席的哈法合作大学国际论坛的筹备工作。