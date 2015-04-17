普京：俄罗斯已度过危机最严峻时期

哈通社阿斯塔纳4月17日电 据英国金融时报网17日报道，俄罗斯总统普京16日在其一年一度的长时间电话连线期间，试图在经济状况、工资和养老金问题上让俄罗斯民众放心，这一迹象表明，克里姆林宫在外交政策上经历戏剧性的一年后，正试图集中精力向国内传递信息。

与往年的电话问答不同，普京在第一个小时主要聚焦于经济，以他对宏观经济形势的乐观看法开始，接着详细分析了乳制品生产状况。

虽然普京承认，过去一年实际工资有所下降，通胀居高不下，但他认为，近期卢布升值及俄罗斯股市回暖等迹象表明，政府实施了正确的经济政策。普京表示，危机最严重的时期已经过去，俄经济在两年内就会实现全面复苏。

"专家们认为，我们已经渡过了问题最严重的时期......我们对卢布汇率进行了调整，没有遭遇失败，一切都在发挥作用，"普京说，"通胀有所上扬，失业率上升了一点点，但不像欧元区那么严重。"

作为一项延续了13年的传统，普京的电话连线一直是一项精心策划的表演，视频提问来自遍及俄罗斯11个时区的村庄、工厂和家庭，既有严肃的议题，也有日常的话题。这档节目也给克里姆林宫观察人士一个极好的机会来观察俄总统和政府的思路：虽然这场表演未必反映民众在想什么，但它至少可以让人们洞察莫斯科试图传递的信息。