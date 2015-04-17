我国驻德国大使馆就总统选举召开新闻发布会

哈通社阿斯塔纳4月17日电 日前哈萨克斯坦驻德国大使馆就本月26日即将举行的总统选举召开新闻发布会。我驻德国大使波拉特•努斯波夫向与会人员介绍了当前总统选举组织工作、筹备进程、各候选人的情况和竞选纲领。努斯波夫透露，为方便海外哈萨克斯坦公民投票，将在德国部分城市开设境外投票站，方便在德国的本国公民行使投票权。

努斯波夫指出，哈萨克斯坦已经开始实施重要的中长期发展纲要，如"哈萨克斯坦-2050"规划，"光明大道"新经济政策。哈萨克斯坦在近两年将举行一系列大型活动，如，哈萨克汗国建立550周年、卫国战争胜利70周年、哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年、宪法颁布20周年庆祝活动，世界和传统宗教领袖大会、2017阿斯塔纳世博会、第28届冬季大学生运动会等等。总统选举将为集中力量，加快完成国家面临的各项任务提供机会，也能让我们化解更多外部因素的消极影响。

努斯波夫说，哈萨克斯坦欢迎外国观察员、国际组织和国外媒体观摩本次总统选举。目前，完成总统选举注册的国际观察员和包括来自德国的境外媒体代表已超过630位。（编译：元珍）