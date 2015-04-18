乌克兰东部政府控制地区列宁雕像被毁

哈通社阿斯塔纳4月18日电 据BBC报道，在乌克兰政府控制的该国东部地区，一群蒙面者扳倒几座前苏联领导人列宁雕像。

发布在视频分享网站Youtube上的视频显示，乌克兰政府控制的哈尔科夫市，两座在大学校园中的列宁像于周五（4月17日）晚间被拆毁。 在第一段视频中，一群人用绳索套住列宁像的脖子，将其拉到地面后摔碎。 随后，这些人来到另一处地点，拆掉大门上锁，用一辆，面包车将另一座列宁像拉倒。 就在一周前，乌克兰议会批准了一项禁止苏联共产党时期标志和思想的法律。 尽管这一有待乌克兰总统波罗申科批准的法令还禁止纳粹标志的传播，无数乌克兰人早已开始毁坏共产主义时期的纪念碑。 乌克兰东部地区的一部分在该国政府掌控制下，另一部分受支持俄国的力量控制。 该地区卢甘斯克州长办公室周五（4月17日）表示，当地村庄Stanytsya Luganska的另一座列宁雕像被涂上了代表乌克兰的黄色和蓝色，随后被扳倒。 莫斯卡利州长在一份声明中说，区政府工作人员早上来上班时发现列宁像躺倒在地。 另一个争议地区顿涅茨克被乌克兰政府控制的区域也表示，有不明身份的人员同一天在克拉马托尔斯克用缆绳扳倒一座列宁雕像。 分离组织领袖在一份声明中说，作为对抗手段，支持俄国的官员周五在分离分子控制的新亚速斯克重新竖起了一座被扳倒的列宁雕像。 这座列宁雕像在乌克兰军队去年夺回该市的时候被扳倒。