南非总统祖马誓言制止排外暴力事件

哈通社阿斯塔纳4月19日电 据BBC中文网19日报道，南非总统祖马在新一轮针对外国移民的暴力事件爆发后，访问了德班港的一个难民营。

祖马对那些逃避暴乱的人说，这场骚乱违背了南非的价值观，他将制止暴力。

但一些人对他进行了嘲讽，指责他采取行动过迟。

德班的排外骚乱导致至少6人死亡，暴力活动蔓延到其他地区。

自从1994年白人少数统治结束后，大批外国移民进入南非，他们主要来自于其它非洲国家和南亚地区。

南非失业率高达24％，很多人指责移民抢走了工作机会。

祖马在取消印尼之行后，视察了德班查茨沃思地区的难民营，并发表电视讲话说一定要制止暴力骚乱。

在过去两周的反移民暴力事件中，警方已经以违反公共秩序有关的罪行逮捕了150人。

数千名外国人逃离家园，在临时营地避难，南非的邻国津巴布韦，马拉维和莫桑比克已经宣布计划撤侨。

祖鲁王兹维里提尼受到指责，说他公开说"要求那些住在南非的外国人回到自己的国家"。但他说他的话被媒体曲解。

官方数据表明，南非大约有200万外国侨民，约占总人口的4％。但一些人估计移民的人数实际为500万。