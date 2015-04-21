日本企业附和政府对亚投行的谨慎态度 希望提高治理标准

哈通社阿斯塔纳4月21日电 据路透社消息， 路透调查发现，有近四分之三的日本企业认为，只有治理情况符合要求，日本才应该加入中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)。这样的看法支持了日本政府对签约成为亚投行创始成员所采取的审慎立场。

美国试图扩大在亚太地区势力并牵制中国日益强大的金融影响力，然而亚投行的成立计划令美国遭遇重大挫败，也让日本左右为难。 日本既不想疏远亲密盟友美国，也不愿意助长中国的势力，特别是这会牺牲美日所主导的亚洲开发银行(ADB)的影响。但若是不加入亚投行，中长期看也可能削弱日本在亚太地区的影响力。 包括英国、德国和法国在内的57个国家已同意成为亚投行的创始成员国。大国之中日美仍然缺席，指称有必要提高透明度和治理标准，不过两国仍可在日后加入亚投行。 在4月1日-15日进行的路透企业调查中，有72%的企业表示，如果治理问题得到解决，日本应该加入亚投行；同时有四分之一的企业表示不需要加入。 只有4%的企业希望日本无条件加入亚投行。路透调查走访了483家大中型企业，其中约250家企业回答了有关亚投行的问题。 路透调查结果图表：link.reuters.com/fer54w **不加入亚投行，日企也不会处于劣势** 但调查结果还凸显出，日本企业能从开发银行贷款类型中获得的直接利益有限，因日企专门从事高质量、高成本及规范更精细的项目。 约84%的企业表示，如果日本决定不加入亚投行，它们也不会处于劣势。 "我们看不到好处，也看不到坏处。亚投行似乎瞄准促进丝绸之路经济带的发展，"一房地产企业的经理回复道。 "在公路、铁路和供电项目成本方面，日本没有机会击败竞争对手，"他写道。 数据显示，在亚洲开发银行贷款支持的商品与工程合约中，日本企业只获得了0.26%。印度企业获益最大，得到24%的合约。中国企业排名第二，得到22%。 "对于亚投行和基建需求，日本企业持冷静和务实的观点，"看过调查结果的第一生命经济研究所首席新兴市场分析师Toru Nishihama表示。 "他们非常清楚，不可能从亚投行赚到快钱。" 但即便日本企业也没有损失多少，亚洲开发银行还是日本在亚洲地区经济领导地位的象征，而且亚开行总裁一直由日本高官担任，其中就包括现任日本央行总裁黑田东彦。 一些受访者指出，亚投行可能让欧洲企业在亚洲谈判中比日本企业更具优势，日本如果选择不加入亚投行，可能错过该地区的成长机遇。 调查结果还显示，62%的企业预计本财年不会上调价格，与1月调查结果相比几无变动。这份调查是Nikkei Research为路透编制的。 商品和服务价格上升，是日本首相安倍晋三对抗通缩和经济停滞计划的关键目标，但调查结果显示，消费者通胀随油价重挫而陷入停顿之际，日本企业定价能力较弱。(完)