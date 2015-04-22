美国驻哈大使：美国高度评价哈萨克斯坦坚持奉行的多元平衡与务实的外交政策

哈通社阿斯塔纳4月22日电 参议院（议会上院）议长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫21日应约会见美国驻哈大使乔治•克洛尔。

托卡耶夫首先欢迎乔治•克洛尔大使来哈履新，并祝愿克洛尔大使在哈萨克斯坦工作顺利。 托卡耶夫说，美国是哈萨克斯坦的战略伙伴，哈美两国在一些重大的问题上进行了成功的合作。哈萨克斯坦参议院愿进一步加强与美国国会的友好合作。哈萨克斯坦议会两院和美国国会立法机构间的合作为两国关系的发展打下了坚实的基础。 托卡耶夫向克洛尔大使介绍了"光明大道"新经济计划和纳扎尔巴耶夫总统在祖国之光党第16届代表大会上提出的5大改革任务。克洛尔对此产生了浓厚兴趣。托卡耶夫还介绍了第5届世界和传统宗教领袖大会的筹备组织情况。他说，哈方高度重视并希望美国宗教界代表出席大会。 克洛尔大使表示，美国政府重视发展同哈萨克斯坦的关系，愿在相互尊重、平等互利基础上，推动两国关系在新形势下取得新进展。美国高度评价哈萨克斯坦在安全、无核化及能源领域采取的巧妙且明智的政策。克洛尔说，哈萨克斯坦准备实施的5大改革目标在中亚意义特殊，并表示完全赞同托卡耶夫对美哈关系的积极评价和就进一步加强双边议会间多层次多渠道的合作关系提出的建议。（编译：元珍）