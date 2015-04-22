议会参议院议员捐一日工资援助灾区

哈通社阿斯塔纳4月22日电 今年进入春季以来，我国一些地区洪水泛滥，各地政府正在竭尽全力为受灾民众提供迫切所需的援助与支持。社会各界也伸出援助之手，会聚点滴爱心，积极捐献善款支持抗洪救灾行动。议会参议院全体议员和参议院机关工作人员也纷纷慷慨解囊，向阿克莫拉州和卡拉干达州灾区捐出了一天的工资，（约730元左右）以自己的绵薄之力，支持灾区民众战胜灾难、重建家园。