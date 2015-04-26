尼泊尔大地震近两千人死亡 中国派搜救人员

哈通社阿斯塔纳4月26日电 据BBC报道，尼泊尔大地震救援行动正在加紧进行。许多国家和国际组织都表示愿意提供救灾帮助。

尼泊尔内政部周日（4月26日）早晨表示，死亡人数已接近2000人。 搜救行动在周日仍然加紧进行，人们担心死亡人数还会上升。虽然地震造成巨大灾害，但是从震中地区传出的消息很少。 在周六寒冷的夜晚，大批当地公众在人行道，公园和田野中露宿。他们担心还会发生余震。 周六清晨发生的里氏7.8级的强烈地震震中位于首都加德满都和波卡拉市之间。 地震在印度、孟加拉国和中国西藏靠近尼泊尔的地区都造成了伤亡。地震引发珠穆朗玛峰雪崩也造成人员伤亡。 据认为这是自1934年以来发生的最严重地震。1934年尼泊尔发生的大地震造成约8500死亡。 中国救援帮助 包括中国、印度、英国等许多国家和国际慈善组织已经向尼泊尔提供了救灾帮助。 周日中国派出了62人组成的搜救队伍前往尼泊尔灾后救援。救援队伍包括6只搜救犬、救援器材和药品。 报道说，中国救援队伍中午即可抵达加德满都开始展开搜救工作。 此前中国国家主席习近平、总理李克强和外长王毅已分别就此向尼泊尔国家和政府领导人发出慰问电。另外中国正在组织紧急救援物资运送尼泊尔灾区。 印度总理莫迪已经派出一架军用运输机前往尼泊尔，飞机携带了3吨重的救灾物资和一支多达40人的救援队前往救灾。 印度官方说，还将再派出3架救灾运输机，携带一个流动医院和更多救援物资。 尼泊尔地震后美国宣布捐赠100万美元并派救灾小组。法国总统奥朗德说，法国已经准备好立即响应尼泊尔方面的救灾和援助要求。