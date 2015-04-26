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    19:34, 26 四月 2015 | GMT +6

    卡拉干达州一些选民乘坐船只前往投票站投票（图）

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    哈通社卡拉干达4月26日电 据卡拉干达州努拉县选举委员会消息，由于近期在该县发生的洪水导致道路损坏，交通中断，群众的出行和生活遇到众多不便，个别村落甚至成了孤岛。这次洪灾恰逢总统选举前夕发生，因此许多乡间道路还未来得及修复，但这都没有影响选民的投票热情。今天努拉县部分选民为了行使选举权乘坐船只前往投票站投票，完成了公民责任。（编译：元珍）

    标签:
    哈萨克斯坦 选举 总统 黄金储备
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