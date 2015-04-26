外媒分析：中俄兄弟情到底有多深？

哈通社阿斯塔纳4月26日电 据BBC中文网26日报道，下个月，俄罗斯总统普京举行反法西斯战争胜利70年大阅兵，西方国家领导人的缺席将很明显。

美国总统奥巴马和欧盟领导人要表达他们对俄罗斯在乌克兰问题上的愤怒，都不会在红场的纪念活动上露面。

在包括朝鲜领导人金正恩、乌兹别克总统伊斯兰•卡里莫夫等一众出席阅兵的寡头政治人物中，中国国家主席习近平将会是贵宾。

普京总统直到不久前还在提倡他的欧亚联盟，西至都柏林，东达符拉迪沃斯托克（中国称海参崴），不过由于乌克兰危机以及为期已经一年的美国牵头的对俄罗斯制裁，中国现在成了俄罗斯在参与制裁国家之外的唯一大型经济体，中俄关系也进入近半个世纪以来最好的阶段。

俄罗斯驻华大使安德烈•杰尼索夫说，普京总统和习近平主席去年一年见面五次。他们今年见面的次数应该不会少于去年。这显示政治对话的重要性。

习、普之间互称"朋友"，两个人都喜欢显示自己是强有力的领导人，重建本国过去的辉煌。

长期敌人

大使和我讲此番话时所处的大使馆会客厅，正是1959年苏联前领导人赫鲁晓夫与毛泽东会面的场所。大使承认，尽管当时双方都面带笑容、说话热情，中苏关系交恶实际上就要开始。莫斯科和北京死对头关系也持续了进二十年。

毛泽东曾下令北京居民深挖防空洞，以防苏联的进攻。现在北京的外交政策早已经将实用主义置于意识形态之上。

中国的外交官们很擅长于利用莫斯科和华盛顿之间的分歧为中国牟利，而乌克兰危机正好提供了一个绝好的机会。这并不是说在乌克兰问题上北京不感觉棘手，因为中国宣称自己最重要的外交原则是主权、领土完整和不干涉别国内政。

如果这些原则真的主宰中国的政策，中国应该谴责俄罗斯在乌克兰的行动。实际上，中国更看重的还是一条只做不说的信条：不要公开批评友好国家。在乌克兰和俄罗斯之间，中国不愿意分边站队。

本月，俄罗斯媒体报道了中国外交部长王毅表示制裁导致乌克兰局势更加恶化："中国在乌克兰危机问题上坚持客观和不偏不倚的立场"。

"我们从一开始就坚持通过政治途径解决问题。"

契机

实际上，乌克兰危机大大推进了中国的国家利益。

由于俄罗斯在欧洲各国众叛亲离，急需在东方寻求市场和朋友，去年5月俄罗斯与中国签署了30年的油气协议，价值4000亿美元。

由于价格谈不拢，西伯利亚能源项目，这一世界上最大的能源项目在谈判10年后仍然没有进展。

俄罗斯的外交孤立使得情况有所变化，很多分析人士都认为中国在此协议中讨下不少便宜。

去年11月，中俄双方就第二条油气管道签署框架协议，从西伯利亚西部到中国的西北部。同样重要的是，乌克兰危机推进了中国的战略议程。

卡内基莫斯科中心的迪米奇•特宁说，在中、俄、美三角关系中，中国而不是美国处在主导位置。"美国应该认识到，它在21世纪最大的竞争者现在可以比以往更加依靠其在20世纪时的对手的资源和支持。"

"我们说的是一个新的欧亚联盟的崛起，中国在其中心，由中国牵头的项目正在改变欧亚的面貌，这将是自成吉思汗以来从来没有过的局面。"

投资银行

其中的项目之一就是中国牵头的亚洲基础投资银行。虽然还在设想状态，一笔贷款尚未发出，却已经在外交上重创美国。很多美国的盟国，不顾美国的反对申请成为创始成员国。

随着美国现任政府时间有限，重点已经转向总统大选，美国在亚洲的盟友们担心，美国的注意力分散，对中国的挑战不能介入甚至不能应对。

不过，美国似乎对中俄关系越走越近并不有所警惕，认为中国龙和俄国熊之间的结盟不过是贪图一时之便，很快互相之间就会挥拳相向。

奥巴马去年8月曾经向《经济学家》杂志说，俄罗斯很有罗马神话中双面深雅努斯的特点，既看着东方，又看着西方。他警告普京总统，这样下去长期将有害于俄罗斯。

然而，中国在本地区的宏图大志却是完全不同的。

雄心

中国领导人相信，美国决不会自愿放弃在亚洲的主导地位，中国自身的长期政策就是将美国挤出亚洲。

中国在亚洲的种种经济、贸易倡议就如同军事现代化一样，都是同等重要的游戏计划的一部分。

跟俄罗斯的"战略伙伴关系"是这副拼图中的一大块，确保了长达4300公里边境安全，将中亚置入以中国为中心的经济蓝图，同时阻碍日本寻求伙伴抗衡中国对领土的主张。

2009年奥巴马总统就职时，他宣布外交政策的目标是重新调整与俄罗斯的关系，将重点移向亚洲。

但是在他第二个任期即将结束时，与俄罗斯调整了关系的国家是中国，而俄罗斯则已经重点移到了亚洲。