尼泊尔地震：各方加紧努力救助灾民

哈通社阿斯塔纳4月27日电 据BBC报道，尼泊尔80年未遇的强地震造成2300余人死亡，目前各方正在加紧展开救助工作，救援人员和物资已经开始抵达灾区。英国政府周日（26日）表示，将向灾区提供500万英镑的救助金。

英国国际开发署说，其中300万英镑将用于解决灾民的当务之急，另外200万英镑将拨给红十字会。 同一天，中国国际救援队人员和部分搜救、医疗等救援设备抵达尼泊尔首都国际机场。 印度处于救援努力最前沿，已经向尼泊尔偏远灾区派去直升机。 "危机时刻" 尼泊尔信息和广播部长告诉印度电视台，尼泊尔已经发起大规模的救灾行动。他说，尼泊尔现在处于"危机一刻"，急需支持、援助。 各国领导人和国际慈善组织已经承诺向尼泊尔提供紧急援助。美国、英国、中国、巴基斯坦、欧盟国家也已经承诺提供救援款项。 包括国际红十字会、乐施会、无国界医生、基督教救援会在内的国际性慈善机构将向灾区派出救援小组。 国际红十字会和红新月会联合会表示，他们特别担心震中附近村庄的状况。互联网、移动电话网受地震影响，通讯联络十分困难，因此很难准确了解该地区的现状。 英国红十字会发言人告诉BBC， 地震引发山体滑坡，公路受破坏，也将增加救援工作的难度。 现场报道 BBC在加德满都的记者说，军用直升机穿过首都上空，向尼泊尔西部地区灾民运送救援物品。 加德满都市内至少五个地点搜救工作仍在进行中。 总理官邸不远处，一处被夷为平地的四层楼前，救援人员用推土机搜索瓦砾。旁观者说，这是当地的税务局，刚刚从瓦砾中找到四名工作人员的尸体。 记者还说，周日中午，又发生6.7级强余震，震中位于首都加德满都以东60公里。惊慌的人群纷纷涌向街头。