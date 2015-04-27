尼泊尔震后第三天救灾赈灾越趋紧张

哈通社阿斯塔纳4月27日电 据BBC报道，尼泊尔震后第三天，救援工作日趋紧张。援助机构也开始警告要防范疫病传播。

尼泊尔内政部星期一（4月27日）早上表示，星期六（25日）发生的强烈地震已经造成3200余人死亡，6500余人受伤。 星期天（26日）一场强烈余震过后，首都加德满都等地纷纷出现"帐篷城"，居民或是无家可归，或是因害怕再次发生余震而选择露宿街头。据信数以十万计灾民在户外度过了第二个晚上。 世界各国与国际组织的救援队伍继续带同物资与设备抵达救灾。当地医院已开始不胜负荷，甚或要在帐篷内动手术。联合国官员警告，当地恐怕将爆发传染病疫情。 联合国人道主义事务协调厅（UNOCHA）女发言人费根从英国伦敦出发前往尼泊尔前表示，目前有14支国际医疗团队与相近数目的搜救团队正奔赴当地，预计将搭乘军机入尼。 联合国的报告说，尼泊尔已有越来越多灾民出现腹泻症状，且很可能会爆发麻疹疫情，但疫苗供应紧缺；联合国儿童基金会（UNICEF）表示，全国将近100万 名儿童急需人道援助。 星期六的这场里氏7.8级地震是尼泊尔80年来最严重的地震。星期天的余震强度达6.7级，尼泊尔、中国西藏、印度北部纷纷有感，居民慌忙跑到街上。 目前很多乡村地区仍然与外界失去联系。英国红十字会女发言人锡姆斯接受BBC采访时说，尼泊尔国内仍有许多道路被堵，泥石流四处，难以掌握全面灾情。 灾区过去两天下起大雨，让情况更不乐观。