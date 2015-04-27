纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦内外政策将保持稳定

哈通社阿斯塔纳4月27日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日在阿斯塔纳举行的选举胜利庆祝大会上说，哈萨克斯坦内外政策将保持稳定。

纳扎尔巴耶夫说："哈萨克斯坦人民在选举中再次展现了和谐与团结的精神，选民踊跃参与了昨天的选举，我亲眼看到选民举家前往投票站投票，这让我感到重任在肩，逼着我不断思考，该如何改善人民的生活水平、教育条件以及增强他们对国家未来的信念。"

纳扎尔巴耶夫还表示，此次选举不但体现了我国人民极高的政治热情，也展现出了他们对国家未来的选择。

纳扎尔巴耶夫还向所有积极参与筹划和举办此次选举的工作人员表示衷心感谢，并表示，他期待着在选举之后开展更重要的工作。

纳扎尔巴耶夫说："我们需要持续推进哈萨克斯坦的工业化进程，创造稳定的经济环境，并努力提供更多更好地工作机会。想要实现‘光明大道'计划，振兴我们的经贸关系并使哈萨克斯坦成为贸易中转国，需要改善整个哈萨克斯坦的交通体系。这是一个新阶段，赋予了我们新的任务。我期待着在未来的工作中不断取得新的成就。"

他说："我们将保持国内的和谐稳定，同时忠诚于同盟友和战略伙伴达成的协议，加强双边关系，为维持本地区以及世界和平作出贡献。我们倡议所有发生争端的国家和地区停止暴力行为，同时也愿意向多民族、多语言的国家和地区提供哈萨克斯坦维持民族间和谐稳定的经验。"

最后，纳扎尔巴耶夫再次感谢人民的支持，祝愿哈萨克斯坦永远和平昌盛，人民幸福安康。