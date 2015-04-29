尼泊尔大地震：尸体火化昼夜不停

哈通社阿斯塔纳4月29日电 据BBC报道，在加德满都的帕舒帕蒂納特（Pashputinath）庙内，清晨的空气被昼夜不停焚烧尸体的烟雾所笼罩，变得厚重起来。

帕舒帕蒂納特庙横跨巴格馬蒂河（Bagmati）两岸，是尼泊尔最受敬畏的印度教寺庙，也是火化地震遇难者尸体的地方，死者的骨灰顺河流走，灵魂得到超度。 每小时都有十几具地震遇难者的遗体送到这里。仅周日一天，就有近200具尸体在寺庙附近火化。随着救灾工作不断扩大，预计送到这里火化的遗体也会不断增加。53岁的僧侣基米尔（Krishna Ghimire）说，他感到很难过，因为昨天有车运来近20具尸体，但是河边已经没地方存放了，于是我们只好把尸体放在一起火化。尸体实在太多，我们还把其中一些存放在附近森林里。过去25年基米尔一直生活在寺庙里，这还是他第一次见到这么多尸体。 尼泊尔政府给很多家庭都发放了柴火，希望人们快点将尸体焚烧掉。内政部发言人达哈尔（Lakshmi Dahal）指出，这一举措意在避免震后因尸横遍野而爆发疫情。 每天清晨，大量尼泊尔民众涌入这座古老寺庙，不只为火化死者，也来祈祷感谢湿婆（印度教主神之一）保佑他们活下来。这座寺庙在地震中幸存下来，但是由于震感强烈，几面墙被扭曲变形，但是建筑本身逃过一劫。 比姆森塔遇难者 林布（Tekra Limbu）希望加德满都著名的比姆森塔也和这座寺庙一样幸运。他来寺庙是为了火化六位亲人遗体，其中包括女儿，兄弟。周六的大地震发生时，他们正在比姆森塔（Dharahara）一起登塔游玩。纪念塔轰然倒塌，一家人被压在砖墙下。 "地震时候他们刚刚爬到塔顶，"他一边回忆一边看着亲人的骨灰顺河漂流。他说，"有四个亲人在新加坡当警察，他们是刚刚过到尼泊尔。"周六整整一天林布都在尝试打电话联系家人。"到晚上，救援队最终开始挖掘废墟，他们找到我兄弟遗体时，他的手机还在响个不停。然后他们就通知我过去认领尸体。"他接着说道。 于是当天晚上，林布强忍悲痛，驱车200公里从尼泊尔东部的家中赶到首都加德满都领走亲人的尸体。他表示自己很伤心，但是在这样一场大灾难中，人们实在没有办法。 哀悼之声 几米开外的河岸边，人们的哀嚎痛哭，盖过了僧侣诵经与寺庙敲钟的声音。班达里（Shyam Kumari Bhandari）到这里来火化自己的姐姐。地震时，她被震塌的饭店瓦砾给压死了。 班达里说，姐姐当时在大楼顶层，家人猜测她死于心脏病。不过，她现在作为另一个姐姐担心，她刚刚从寺庙的台阶上跌下来，悲痛而虚弱。 过去的几天里，帕舒帕蒂納特庙附近，葬礼的火光不息。巴格馬蒂河几乎被火化尸体的残留物给堵塞了，河水变得像汤那么浓稠。庙里的僧侣们既盼望遇难人数不再增加，又担心更多的尸体正在源源不断的送来。