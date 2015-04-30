俄罗斯：金正恩将不参加俄二战纪念活动

哈通社阿斯塔纳4月30日电 据BBC报道，俄罗斯总统府表示，朝鲜领导人金正恩将不参加5月9日在莫斯科举行的二战胜利70周年纪念活动。

俄通塔斯社援引普京的新闻秘书佩斯科夫说："金正恩决定留在平壤，他不会参加（纪念活动），我们通过外交渠道获知这一决定。" 佩斯科夫说，"金正恩的这一决定与朝鲜内政有关。" 他表示，普京总统不打算与金正恩近期举行会谈，也没有其它具体的计划。 此前有报道说，金正恩将出席5月9日在莫斯科红场举行的阅兵仪式。 受乌克兰局势的影响，西方对俄罗斯的一些政要采取制裁措施，英美等国拒绝参加俄罗斯的纪念活动，一些国家首脑也表示担心，参加活动会导致与西方大国的紧张关系。 不过，中国表示将参加这次纪念活动。中国官方媒体报道说，中方的仪仗队届时也将参加红场的阅兵仪式。 紧张局势 周四（4月30日），有报道说，有迹象显示朝鲜的核反应堆再次运行。 周三，韩国情报部门说，朝鲜今年已经处决了15名高级官员。这表明，金正恩可能在打击其政治对手。 根据韩国情报部门的说法，这15名被处决的官员中，有一名是副部长级别的高官，他曾经对朝鲜的林业计划表达不满。 这一消息是由韩国情报官员向国会通报时公布的。不过由于朝鲜政治运作并不透明，因此外界很难知晓这是否真实，而朝鲜方面也并未对此作出回应。