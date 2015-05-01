联合国人权会议朝鲜官员不满离场

哈通社阿斯塔纳5月1日电 据BBC中文网1日消息，在联合国一场就朝鲜人权问题召开的会议上发生了短暂的混乱一幕：朝鲜代表官员打断了几名脱北者的发言，并在强行宣读一份声明后起身离场。

在4月30日于联合国纽约总部举行的会议中，一名脱北者首先发言之后，平壤驻联合国官员李成哲（Ri Song Chol）不顾现场会议程序，强行宣读了一份声明，抗议会议对朝鲜人权纪录的批评，期间与会的多名脱北者一度向朝鲜官员高声呼叫。

美国驻联合国大使萨曼莎•鲍尔（Samantha Power）一直试图制止朝鲜官员强行发言并命令工作人员关闭他的麦克风，之后还传唤保安进入会场。

她表示，朝鲜在事前已经被告知，他们在会议中会有发言的时间和机会。

在强行宣读完声明之后，当另一名脱北者开始发言时，李成哲等数名朝鲜官员起身离开了会场。

这场短暂的混乱发生之前，联合国负责人权事务的助理秘书长西蒙诺维奇（Ivan Simonovic）在会议上指出，朝鲜在过去一年当中出现了试图参与解决人权问题的新迹象，他呼吁国际社会应该抓住这个机遇推动朝鲜人权状况的改善。

去年，国际社会就朝鲜人权问题施压，起草了一项动议，促请考虑让国际法庭就侵犯人权问题对朝鲜展开调查。

法新社报道指，在30日的会议上率先发言的脱北者忆述了其父亲在朝鲜饿死，母亲被送进劳改营之后，当时还处在少年时期的他逃亡到中国，其后再以难民身份逃往美国的经历。

他将朝鲜形容为"世界上最孤立的国家和最黑暗的角落"，并呼吁国际社会继续关注朝鲜人民的苦难。

而与会的朝鲜官员则称这场会议是"单边的政治闹剧"，又以美国最近数月在巴尔的摩和弗格森镇发生的非裔美国人死亡事件为据，指责美国是侵犯人权的"真正轴心国"。

美国代表鲍尔则在发言中称，真正的大规模杀伤性武器是朝鲜政府对国民的粗暴统治。