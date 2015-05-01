著名音乐人巴特尔汗的遗体告别仪式在阿拉木图举行（组图）

哈通社阿拉木图5月1日电（记者古丽米拉•果斯曼阿利）5月1日，著名音乐人巴特尔汗•舒克诺夫的遗体告别仪式在阿拉木图市江布尔哈萨克国家交响乐团音乐厅举行。参加遗体告别仪式的大厅水泄不通，挤满了前来送别歌手的民众。

在告别仪式上，阿拉木图市市长阿赫梅特江•叶西莫夫发表讲话，并宣读了纳扎尔巴耶夫总统发来的唁电。他说："尊敬的同胞们。今天，我们怀着悲伤的心情，为送别杰出的音乐人、著名作曲家和歌坛巨星--巴特尔汗•舒克诺夫，聚集在此。巴特尔汗突然离开了我们，在这悲痛的时刻，纳扎尔巴耶夫总统发来了唁电。总统在唁电里写到：巴特尔汗•舒克诺夫以多方面的才能、精湛的技艺、崇高的人品，受到了广大听众的热爱。他的意外地离去，使我们陷入了深深的遗憾和悲痛当中。巴特尔汗的逝世是我国文化艺术界的一大损失。他的光辉形象和不灭的作品将永远活在人民心中。愿逝者安息。" 文化和体育部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒说："人民的好儿子--巴特尔•舒克诺夫离开了我们，这使我们所有人悲痛万分。他热爱艺术、热爱祖国和人民。同时，他也以自己出众的歌唱和作曲才能打动了我们所有人的心，受到了广大民众的爱戴与追捧。今天，数千人到这里，为巴特尔汗送别最后一程，表达对他的哀思。这充分印证了他在人民心中占有特殊的崇高地位。" 当告别仪式上，播放巴特尔汗曾演唱的歌曲时，在场的人也跟着唱起来，此刻几乎当场所有人都留下了泪水。 告别仪式结束后，巴特尔汗•舒克诺夫的遗体被安葬于阿拉木图市科恩赛公墓。（编译：夏力）