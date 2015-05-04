习近平将访俄出席纪念卫国战争胜利庆典

哈通社阿斯塔纳5月4日电 据BBC报道，中国外交部透露，应俄罗斯总统普京邀请，习近平周五到周一（8-10日）将在俄罗斯进行访问，出席在莫斯科举行的纪念卫国战争胜利70周年庆典。

习近平在赴俄罗斯访问途中周四还将对哈萨克斯坦进行为期一天的访问。他在结束对俄罗斯访问后将取道白俄罗斯返回。 应俄罗斯共和国总统卢卡申科邀请，习近平对白俄罗斯的国事访问于10-12 日进行。 习近平访问俄罗斯参加俄罗斯卫国战争胜利庆典的同时，中国也在强调中国在全球反法西斯斗争胜利中发挥的作用。 中国也在为今年晚些时候举行纪念抗日战争胜利和二战结束的盛大阅兵做准备。 中俄关系 习近平和普京的密切交往反映出中俄两国在过去25年间双边关系不断改善。中俄在冷战中一度剑拔弩张，甚至发生过边境冲突。 中俄两国都是联合国安理会常任理事国，两国在诸如叙利亚冲突等一系列国际问题上持有相同立场。 经济上中国希望得到俄罗斯的石油和天然气供应，而俄罗斯则视中国这个世界第二大经济体为潜在的稳定市场，以平衡西方对俄罗斯的经济制裁。 上周中国宣布中俄两国海军本月将在地中海举行联合军事演习。 另外，北京还希望"一带一路"计划能够经由欧亚腹地连接欧洲市场。 中朝关系 与此同时，朝鲜国家媒体报道，由朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南而非该国的绝对最高领导人金正恩赴俄罗斯参加纪念卫国战争胜利70周年庆典。 上周俄罗斯表示由于未说明的"内部事情"，金正恩不能离开朝鲜参加5月9日在莫斯科举行的纪念卫国战争胜利庆典。如果金正恩成行，那将是他2011年掌权后首次外国访问。 俄罗斯外交部长在3月曾经透露金正恩在应邀参加纪念卫国战争胜利70周年庆典的26个受邀请的世界领导人之列。不过现在俄罗斯和朝鲜都没有解释金正恩改变初衷的原因。 但是外界分析认为，金正恩可能不愿意同世界其他领导人一起出席活动，担心那会有损其在国内最高领导人的形象。另外他可能也不愿意把俄罗斯而非中国作为首次外访的目的地，因为中国毕竟是对朝鲜援助的主要国家。