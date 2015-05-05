外媒：西门子、飞利浦和通用电气在华受腐败调查

哈通社阿斯塔纳5月5日电 据BBC报道，中国监管当局在调查包括德国西门子、荷兰飞利浦和美国通用电气等外国医疗设备公司在中国行贿。

此前路透社也报道说，知情人透露西门子公司从去年就受到当局调查，西门子被指贿赂推销医疗设备，涉案医院多达1000家。不过在周一中国国家工商总局发言人否认对西门子公司展开了贿赂调查。 工商总局在书面回应中否认关于对西门子医疗部门展开商业贿赂调查的报道，还说没有接受相关媒体的报道。 了解内情的消息人士对彭博社记者说，还不清楚对医疗产品调查是否会导致正式的调查，当然初步调查并不一定就等于被调查对象有问题。 彭博社新闻社报道，中国国家工商总局和其它监管当局从去年就开始调查这些外国公司的医疗部门，他们涉嫌向中国医院行贿，推销他们的产品。 这三家外国公司都没有对记者查询做任何回应。这是外国公司成为中国有关当局调查目标的最新事例。中国监管当局对从汽车到婴儿奶粉等不同行业的公司进行了广泛调查。 2014年，中国法庭判定跨国医药公司葛兰素史克在华行贿促销，并且利用旅行社以会议借口收取回扣。葛兰素史克因此被处以5亿美元罚款，那是迄今为止中国针对医药企业开出的最大罚单。 中国医疗保健行业被普遍认为是个腐败盛行的行业，部分原因是药品定价系统不透明，另外医生工资过低也是促成腐败的原因之一。 此前消息人士对记者说，中国政府正促使医院更多使用本土生产的医疗设备，减少对进口的依赖。目前中国价值340亿美元的医疗市场的3/4依赖进口。