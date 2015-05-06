欧盟报告称欧元区经济增长正在加快

哈通社阿斯塔纳5月6日电 据BBC报道，欧盟委员会最新预测称，今年欧元区经济增长会比先前预计的要好一点。

欧盟委员会预计，尽管希腊经济状况将持续恶化，但今年欧元区经济增长可达1.5%，比2月份预报的要高出0.2个百分点。 此番增长皆因原油价格便宜，欧元的疲软以及一系列刺激经济的措施。 明媚的 "春天" 欧盟报告还报告称，类似的增长还会导致通货膨胀率上升和失业率下降。 对于2016年，欧盟委员会预测欧元区经济增长仍会保持在1.9% 。 欧盟负责经济与金融事务、税收与海关的专员莫斯科维奇（Pierre Moscovici）说，欧洲经济正面临着这些年来最明媚的 "春天"，这个上升趋势既有外部因素也有政策刺激的结果。 他还说，欧盟还需要一些刺激政策来确保经济复苏不只是一个季节性现象。原油价格下降减少了商业支出，欧元汇率下降促进了出口生意。同时，欧洲央行（And the European Central Bank）也给19个欧元区国家提供了资金支持。 希腊经济暗淡 对欧盟经济复苏作出最大贡献的是德国，其也是欧洲最大经济体。欧盟预测德国经济增长将达到1.9%，明年可达2%。预计西班牙经济2015年的增长会达到2.8%，2016年还能保持在2.6%。 但整体增长之外，希腊经济前景持续黯淡。报告预计，若希腊和债权人达成延长救助的协议，该国的经济增长在2016年才能达到2.5%。而今年，希腊经济增长仅为0.5%。 莫斯科维奇将在周二晚些时候和希腊财长见面，继续商谈欧盟、欧委会和国际货币基金组织的救助协议。